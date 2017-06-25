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Eingestellt

Daily CollectionSandwichmaker

HD2384/10

5
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.
Einfache Zubereitung von Sandwiches
Ganz einfach! Wählen Sie Ihre Lieblingszutaten aus, geben Sie diese zwischen die Sandwichplatten mit Schneide-/Versiegelungsfunktion, und erhalten Sie im Handumdrehen leckere Sandwiches!
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Leckere Ergebnisse bei sehr kurzer Zubereitungszeit

Einfache Zubereitung von Sandwiches

  • Weiß/Grün

Sandwichplatten mit Schneide-/Versiegelungsfunktion versiegeln die Zutaten im Sandwich

Sandwichplatten mit Schneide-/Versiegelungsfunktion versiegeln die Zutaten im Sandwich

Sandwichplatten mit Schneide-/Versiegelungsfunktion des Philips Sandwichmakers versiegeln Zutaten im Sandwich.

Hohe Temperatur für leckere Ergebnisse

Hohe Leistung für schnelles Aufheizen

Technische Daten

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Bewertungen

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5.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
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2
1

25/06/2017

Portugal

Portugal

Tostadeira simples e funcional

[Employee of philipsglobal] Tostadeira simples com várias características que a tornam bastante funcional e prática.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD2384/70 Sanduicheira verfasst

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Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD2384/70 Sanduicheira verfasst

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