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Eingestellt
Weiß/Grün
Sandwichplatten mit Schneide-/Versiegelungsfunktion des Philips Sandwichmakers versiegeln Zutaten im Sandwich.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Fonseca
25/06/2017
Portugal
Tostadeira simples e funcional
[Employee of philipsglobal] Tostadeira simples com várias características que a tornam bastante funcional e prática.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD2384/70 Sanduicheira verfasst
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