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Eingestellt
2.000 W
Gerippte Grillplatte (extra dick)
Heiße Grillplatte
Auf der heißen elektrischen Grillplatte von Philips bleibt Ihr Grillgut saftig und lecker, da es beim ersten Kontakt mit der Platte sofort zu brutzeln beginnt und braun wird. Auf diese Weise bildet sich eine leckere Kruste, die den Geschmack und den Saft im Fleisch versiegelt.
Sie hat eine größere Wärmespeicherkapazität als ein normaler Grill, sodass sie auch dann heiß bleibt, wenn gefrorenes Grillgut aufgelegt wird. Auf diese Weise werden Speisen gleichmäßiger und schneller gar. Die Platte bleibt auch in dem Moment heiß, in dem Sie das Grillgut auf den Grill legen, sodass Geschmack und Saft im Grillgut versiegelt werden.
Der verstellbare Thermostat garantiert eine perfekte Zubereitung.
4.5
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
23/09/2021
Portugal
Excelente produto
Grelha muito bem e é durável, um produto de confiança.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HD4418/20 Grelhador de chapa verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Riscas25
09/05/2020
Portugal
Excelente grelha
Adorei excelente produto ,não faz fumo rápida e grelha uniforme , único defeito falta uma proteção para salpicos de gordura a volta do grelhador.
Vorteile
Grelha por igual
Nachteile
Falta protetor de salpicos de gordura a volta .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HD4419/20 Grelhador de mesa verfasst
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