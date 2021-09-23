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Eingestellt

Tischgrill

HD4417/20

4.5
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Entdecken Sie einen volleren Geschmack
Dieser leistungsstarke, aber kompakte Philips Tischgrill HD4417/20 verfügt über eine heiße Grillplatte, mit der Sie den saftigen Geschmack des Grillguts versiegeln können. Die Platte heizt sich sehr schnell auf und ist besonders dick, sodass Sie heiß bleibt. Der integrierte Thermostat sorgt dafür, dass alle Speisen perfekt zubereitet werden.
Alle Vorteile anzeigen

Konstant hohe Temperatur, zum Schutz des Aromas

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  • 2.000 W

  • Gerippte Grillplatte (extra dick)

  • Heiße Grillplatte

Die heiße Grillplatte versiegelt den Geschmack.

Die heiße Grillplatte versiegelt den Geschmack.

Auf der heißen elektrischen Grillplatte von Philips bleibt Ihr Grillgut saftig und lecker, da es beim ersten Kontakt mit der Platte sofort zu brutzeln beginnt und braun wird. Auf diese Weise bildet sich eine leckere Kruste, die den Geschmack und den Saft im Fleisch versiegelt.

Extradicke Grillplatte, die auch bei gefrorenem Grillgut heiß bleibt.

Extradicke Grillplatte, die auch bei gefrorenem Grillgut heiß bleibt.

Sie hat eine größere Wärmespeicherkapazität als ein normaler Grill, sodass sie auch dann heiß bleibt, wenn gefrorenes Grillgut aufgelegt wird. Auf diese Weise werden Speisen gleichmäßiger und schneller gar. Die Platte bleibt auch in dem Moment heiß, in dem Sie das Grillgut auf den Grill legen, sodass Geschmack und Saft im Grillgut versiegelt werden.

Verstellbarer Thermostat für die perfekte Zubereitung jeder Art von Grillgut

Verstellbarer Thermostat für die perfekte Zubereitung jeder Art von Grillgut

Der verstellbare Thermostat garantiert eine perfekte Zubereitung.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

23/09/2021

Portugal

Portugal

Excelente produto

Grelha muito bem e é durável, um produto de confiança.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HD4418/20 Grelhador de chapa verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HD4418/20 Grelhador de chapa verfasst

09/05/2020

Portugal

Portugal

Excelente grelha

Adorei excelente produto ,não faz fumo rápida e grelha uniforme , único defeito falta uma proteção para salpicos de gordura a volta do grelhador.

Vorteile

Grelha por igual

Nachteile

Falta protetor de salpicos de gordura a volta .

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HD4419/20 Grelhador de mesa verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HD4419/20 Grelhador de mesa verfasst

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