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Eingestellt
HF3461/01
Starten Sie auf angenehme Art in den Tag
Das Wake-up Light weckt Sie einfach und natürlich und gibt Ihnen so viel Energie wie an einem Sommermorgen. Dank der einhundertjährigen Erfahrung von Philips im Bereich Licht bietet Ihnen das Wake-up Light medizinisch bewiesene Vorteile für Ihre Gesundheit.
Das Licht wird 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit sukzessive heller. Das Licht fällt auf Ihre Augen und beeinflusst Ihre Energiehormone, sodass der Körper auf das Aufwachen vorbereitet wird. So wird das Aufwachen zu einem besonders angenehmen Erlebnis.
Das Wake-up Light (HF 3461) bietet Ihnen eine Lichtintensität von bis zu 400 Lux. Es ist klinisch erwiesen, dass der menschliche Körper eine Helligkeit von bis zu 250 Lux benötigt, um die Energiehormone so zu beeinflussen, damit Sie voller Tatendrang aufwachen. Um beim Lesen die Augen zu schonen, wird eine Lichtintensität zwischen 300 und 400 Lux benötigt.
Zu der von Ihnen eingestellten Weckzeit werden Sie entweder einen natürlichen Klang hören oder auf Wunsch durch einen freundlichen sanften Weckton geweckt. Das gewählte Geräusch ertönt zunächst ganz leise und steigt innerhalb von 90 Sekunden auf den festgelegten Lautstärkepegel an. Es stehen 3 natürlichen Klänge zur Auswahl: Vogelkonzert im Wald, Meeresrauschen am Strand oder Frösche und Enten am Teich. Durch den langsam anschwellenden Lautstärkepegel wird das Aufwachen besonders angenehm, Sie werden nie wieder unsanft aus Ihren Träumen gerissen! Wenn der ausgewählte Lautstärkepegel erreicht wurde, ist das Aufstehen ganz einfach.
Auszeichnungen
3.8
von 5
57
Bewertungen
007 guido
04/01/2023
Suisse
Hat den dienst quittiert
Nach 16.5 Jahren im einsatz immer mit dem richtigen Leucht mittel, hat sie gestern ihren Dienst aufgegeben. ( hat mich geweckt, ohne einstellung, und nicht geweckt wann sie sollte) aber nah so langer zuverlässiger weckzeit. wars ein top Produkt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HF3461/01 Wake-up Light verfasst
Datum der Verwendung 2021-01-04
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Verwendung 2021-01-04
Rosalita
16/11/2017
Nederland
Heerlijk relaxed wakker worden
Bijna 10 jaar lang (sinds april 2008!) heel veel plezier gehad van deze Wake-up light, je wordt er heerlijk relaxed wakker mee. Tijd en wektijd instellen is simpel, en het is ook fijn dat je de lichtsterkte van het display kunt instellen. Sinds een jaar of drie gaat het licht en/of de radio soms vanzelf aan, en sinds kort gaat de lamp niet meer volledig aan, maar blijft 'hangen' op (ongeveer) stand 4. Het wieltje waarmee je de lichtsterkte in kunt stellen werkt niet meer. Ik ga nu de HF 3506/30 bestellen, hopelijk bevalt die net zo goed, en gaat deze net zo lang mee! Qua design zijn de nieuwe Wake-up lights in elk geval een stuk mooier dan de HF 3461!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HF3461/01 Wake-up Light verfasst
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Lau64
16/11/2017
Nederland
Heerlijk relaxed wakker worden
Bijna 10 jaar lang (sinds april 2008!) heel veel plezier gehad van deze Wake-up light, je wordt er heerlijk relaxed wakker mee. Tijd en wektijd instellen is simpel, en het is ook fijn dat je de lichtsterkte van het display kunt instellen. Sinds een jaar of drie gaat het licht en/of de radio soms vanzelf aan, en sinds kort gaat de lamp niet meer volledig aan, maar blijft 'hangen' op (ongeveer) stand 4. Het wieltje waarmee je de lichtsterkte in kunt stellen werkt niet meer. Ik ga nu de HF 3506/30 bestellen, hopelijk bevalt die net zo goed, en gaat deze net zo lang mee! Qua design zijn de nieuwe Wake-up lights in elk geval een stuk mooier dan de HF 3461!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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