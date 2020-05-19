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Eingestellt

SatinelleSatinelle Epilierer

HP6400/00

3.9
| (10) Bewertungen
Genießen Sie lang anhaltend glatte Beine
Genießen Sie lang anhaltend glatte Beine mit dem Philips Epilierer. Damit werden Haare für eine optimale Haarentfernung direkt an der Wurzel entfernt, und Ihre Beine bleiben bis zu vier Wochen haarlos.
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Schneller und gründlicher Epilierer

Genießen Sie lang anhaltend glatte Beine

  • Beine

Effizientes Epiliersystem entfernt Haare mit der Wurzel.

Effizientes Epiliersystem entfernt Haare mit der Wurzel.

Dieser Epilierer verfügt über ein effizientes Epiliersystem, mit dem Ihre Haut wochenlang glatt und ohne Stoppeln bleibt.

Ergonomischer Profilgriff für hohen Komfort

Ergonomischer Profilgriff für hohen Komfort

Die abgerundete Form sieht nicht nur elegant aus, sie passt sich optimal Ihrer Hand an und ermöglicht so eine angenehme Haarentfernung.

Zwei Geschwindigkeitsstufen für sanftes Epilieren und optimale Leistung

Zwei Geschwindigkeitsstufen für sanftes Epilieren und optimale Leistung

Extra Stufe für dünne Haare und schwer erreichbare Stellen

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.9

von 5

10

Bewertungen

2

19/05/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Funktioniert immer noch

Ein Spitzen-Produkt, seit über 10 Jahren in Betrieb. Leider kein entsprechendes Nachfolgeprodukt gefunden (preiswert)

Vorteile

Langlebiges Produkt

Nachteile

Leider gibt es nach 10 Jahren keine Ersatzteile mehr

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6400/00 Satinelle Epilierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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16/04/2013

Italia

Italia

ottinmo

ottimo prodotto facile da pulire strappa delicato e molto bene anche i peli piccoli

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Ja, ich empfehle dieses Produkt

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24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Philips Epillator!!!

The above item works well for me in more ways than one!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle verfasst

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