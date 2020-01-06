Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
MoistureProtect-Technologie
Ionisierungsfunktion
Federnde Keramikplatten
Der Sensor analysiert Ihr Haar 30 Mal pro Sekunde und passt die Temperatur entsprechend an, um die natürliche Feuchtigkeit Ihres Haars zu erhalten.
Negativ geladene Ionen eliminieren statische Aufladung, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.
Die federnden Platten sind beweglich und passen somit den Druck dem Haar an. Dies schützt die Haarpracht vor Schäden und reduziert die Gefahr von Haarbruch.
Auszeichnungen
4.3
von 5
127
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Bella071988
06/01/2020
Suisse
Verifizierter Käufer
handliches und effektives Glätteisen
Ich durfte den Philips MoistureProtect Haarglätter HP8372/00 im Rahmen eines Produkttests von Philips kostenlos testen. Es handelt sich bei der Bewertung um ausschließlich meine persönliche, subjektive und ehrliche Meinung. Da ich meine langen Haare täglich glätte, war es mir wichtig, dass der Haarglätter die Haare nicht zu sehr angreift. Das konnte der Philips MoistureProtect Haarglätter voll erfüllen. Nachdem glätten haben die Haare geglänzt und waren schön „griffig“. Besonders positiv überrascht hat mich die schnelle Aufheitzung des Geräts. Der Haarglätter ist generell sehr handlich und schmal, daher kann man nah an die Kopfhaut. Mit meinen langen Haaren konnte ich problemlos schöne Locken drehen. Durch die schmale und abgerundete Form kann man mit diesem Glätteisen bestimmt auch gut ein Pony glätten. Etwas ungünstig finde ich die Platzierung der Tasten. Denn gerade beim Locken eindrehen, habe ich manchmal aus Versehen das Glätteisen ausgestellt. Dennoch kann ich das Glätteisen von Philips wirklich sehr empfehlen, da es zu meiner vollsten Zufriedenheit alle Kriterien eines guten Glätteisens erfüllt.
Vorteile
heizt schnell auf, handlich, schonend für die Haare
Nachteile
Platzierung der Tasten
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MoistureProtect HP8372/00 MoistureProtect Haarglätter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MoistureProtect HP8372/00 MoistureProtect Haarglätter verfasst
Unperfekteherzensmama3
30/12/2019
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr empfehlenswertes Produkt
Ein Produkt das ich sehr empfehlen kann, da es eine kurze Aufheizdauer hat und somit schnell bereit ist, perfekt im Mami-Alltag. Auch mit langen Haaren liegt es gut in der Hand zum Strecken, zudem werden die Haare nicht so heiss, man spürt, dass es schonend streckt und die Haare glänzen anschliessend mega.
Vorteile
Schmales Streckeisen, liegt gut in der Hand, aber trotzdem super für lange Haare, streckt schonend und lässt die Haare glänzen
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MoistureProtect HP8372/00 MoistureProtect Haarglätter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MoistureProtect HP8372/00 MoistureProtect Haarglätter verfasst
niccli2
27/12/2019
Suisse
echt haarschonend
Ich habe den Philipps Haarglätter im Rahmen eines Produkttests erhalten und muss ehrlich sagen, ich bin überrascht. Ich habe seit Jahren einen Glätter mit hoher Maximaltemperatur benutzt und finde diesen auch immernoch gut, aber fuer die Gesundheit meiner Haare benutze ich nun zu 90% den Haarglätter von Philipps. Ich habe blondiertes, trockenes Haar und durch das tägliche glätten, mit Haarbruch zu kämpfen, die Spitzen brechen ständig ab. Mit dem Glätter von Philipp hat sich dies bereits in kurzer Zeit merklich verbessert, ich kann den Unterschied sehen, ich habe niemehr soviel abgebrochene Haare auf dem Boden. Natuerlich arbeitet der Glätter mit niedrigerer Temperatur, bzw. auf meine Haare angepasste Temperatur. Ich benötige deshalb etwas mehr Zeit, als wenn ich einen Glätter einfach auf Maximaltemp. einstelle. Es lohnt sich aber allemal. Ich werde so weitermachen und freue mich, dass sich meine Haare erholen und wieder länger wachsen können.
Vorteile
schonend, praktisch kein Haarbruch mehr, heizt schnell auf, einfach zu bedienen
Nachteile
brauche etwas länger, weil er mit etwas niedrigerer Temperatur arbeitet
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MoistureProtect HP8372/00 MoistureProtect Haarglätter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MoistureProtect HP8372/00 MoistureProtect Haarglätter verfasst