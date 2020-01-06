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MoistureProtectMoistureProtect Haarglätter

HP8372/00

4.3
| (127) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.

2 Auszeichnungen

Erhalten Sie die natürliche Feuchtigkeit Ihres Haars
Sensortechnologie schützt das Feuchtigkeitsgleichgewicht Ihres Haars. Der Sensor analysiert Ihr Haar 30 Mal pro Sekunde und passt die Temperatur entsprechend an, um die natürliche Feuchtigkeit zu erhalten. Bewahrt bis zu 63% an Feuchtigkeit (gemessen nach 1 Zug, 2013).
Alle Vorteile anzeigen

Für einen gesunden Glanz

Erhalten Sie die natürliche Feuchtigkeit Ihres Haars

  • MoistureProtect-Technologie

  • Ionisierungsfunktion

  • Federnde Keramikplatten

Perfekter Feuchtigkeitsschutz dank innovativem Sensor

Perfekter Feuchtigkeitsschutz dank innovativem Sensor

Der Sensor analysiert Ihr Haar 30 Mal pro Sekunde und passt die Temperatur entsprechend an, um die natürliche Feuchtigkeit Ihres Haars zu erhalten.

Verhindert statische Aufladung für glattes und glänzendes Haar

Verhindert statische Aufladung für glattes und glänzendes Haar

Negativ geladene Ionen eliminieren statische Aufladung, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.

Üben Sie weniger Druck aus, um das Risiko von Haarbruch zu verringern

Üben Sie weniger Druck aus, um das Risiko von Haarbruch zu verringern

Die federnden Platten sind beweglich und passen somit den Druck dem Haar an. Dies schützt die Haarpracht vor Schäden und reduziert die Gefahr von Haarbruch.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-612383
  • Award image AWARD-612371

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

127

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

06/01/2020

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

handliches und effektives Glätteisen

Ich durfte den Philips MoistureProtect Haarglätter HP8372/00 im Rahmen eines Produkttests von Philips kostenlos testen. Es handelt sich bei der Bewertung um ausschließlich meine persönliche, subjektive und ehrliche Meinung. Da ich meine langen Haare täglich glätte, war es mir wichtig, dass der Haarglätter die Haare nicht zu sehr angreift. Das konnte der Philips MoistureProtect Haarglätter voll erfüllen. Nachdem glätten haben die Haare geglänzt und waren schön „griffig“. Besonders positiv überrascht hat mich die schnelle Aufheitzung des Geräts. Der Haarglätter ist generell sehr handlich und schmal, daher kann man nah an die Kopfhaut. Mit meinen langen Haaren konnte ich problemlos schöne Locken drehen. Durch die schmale und abgerundete Form kann man mit diesem Glätteisen bestimmt auch gut ein Pony glätten. Etwas ungünstig finde ich die Platzierung der Tasten. Denn gerade beim Locken eindrehen, habe ich manchmal aus Versehen das Glätteisen ausgestellt. Dennoch kann ich das Glätteisen von Philips wirklich sehr empfehlen, da es zu meiner vollsten Zufriedenheit alle Kriterien eines guten Glätteisens erfüllt.

Vorteile

heizt schnell auf, handlich, schonend für die Haare

Nachteile

Platzierung der Tasten

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MoistureProtect HP8372/00 MoistureProtect Haarglätter verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MoistureProtect HP8372/00 MoistureProtect Haarglätter verfasst

30/12/2019

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Sehr empfehlenswertes Produkt

Ein Produkt das ich sehr empfehlen kann, da es eine kurze Aufheizdauer hat und somit schnell bereit ist, perfekt im Mami-Alltag. Auch mit langen Haaren liegt es gut in der Hand zum Strecken, zudem werden die Haare nicht so heiss, man spürt, dass es schonend streckt und die Haare glänzen anschliessend mega.

Vorteile

Schmales Streckeisen, liegt gut in der Hand, aber trotzdem super für lange Haare, streckt schonend und lässt die Haare glänzen

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MoistureProtect HP8372/00 MoistureProtect Haarglätter verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MoistureProtect HP8372/00 MoistureProtect Haarglätter verfasst

27/12/2019

Suisse

Suisse

echt haarschonend

Ich habe den Philipps Haarglätter im Rahmen eines Produkttests erhalten und muss ehrlich sagen, ich bin überrascht. Ich habe seit Jahren einen Glätter mit hoher Maximaltemperatur benutzt und finde diesen auch immernoch gut, aber fuer die Gesundheit meiner Haare benutze ich nun zu 90% den Haarglätter von Philipps. Ich habe blondiertes, trockenes Haar und durch das tägliche glätten, mit Haarbruch zu kämpfen, die Spitzen brechen ständig ab. Mit dem Glätter von Philipp hat sich dies bereits in kurzer Zeit merklich verbessert, ich kann den Unterschied sehen, ich habe niemehr soviel abgebrochene Haare auf dem Boden. Natuerlich arbeitet der Glätter mit niedrigerer Temperatur, bzw. auf meine Haare angepasste Temperatur. Ich benötige deshalb etwas mehr Zeit, als wenn ich einen Glätter einfach auf Maximaltemp. einstelle. Es lohnt sich aber allemal. Ich werde so weitermachen und freue mich, dass sich meine Haare erholen und wieder länger wachsen können.

Vorteile

schonend, praktisch kein Haarbruch mehr, heizt schnell auf, einfach zu bedienen

Nachteile

brauche etwas länger, weil er mit etwas niedrigerer Temperatur arbeitet

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MoistureProtect HP8372/00 MoistureProtect Haarglätter verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MoistureProtect HP8372/00 MoistureProtect Haarglätter verfasst

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