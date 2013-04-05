ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts

Eingestellt

Scherköpfe

HQ6/50

4.6

| (18) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.

Für eine jederzeit gründliche Rasur

In zwei Jahren schneiden Ihre Scherköpfe 9 Millionen Barthaare in Ihrem Gesicht. Ersetzen Sie die Scherköpfe um wieder 100 % Leistung zu erhalten.

Alle Vorteile anzeigen

Wechseln Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre für optimale Ergebnisse

Für eine jederzeit gründliche Rasur

  • Lift & Cut

  • 3 Scherköpfe

Super Lift & Cut Technologie mit 2-Klingen-System

Super Lift & Cut Technologie mit 2-Klingen-System

Ihr Philips Rasierer mit 2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Das garantiert eine schonende und gründliche Rasur.

Präzisionsschnittsystem

Präzisionsschnittsystem

Die ultradünnen Scherköpfe des Philips Rasierers verfügen über kleine Löcher, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können, und integrierte Schlitze zum Erfassen langer Haare.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

18

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

05/04/2013

Deutschland

Deutschland

Rasierapparat ist wieder wie neu.

Der Austausch der Scherköpfe war nach meheren Jahren überfällig, nun ist die Haut nach der Rasur wieder schön glatt und die Rasur geht schneller als zuvor..

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ6/50 Scherköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ6/50 Scherköpfe verfasst

19/07/2011

Deutschland

Deutschland

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ6/40 Scherköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ6/40 Scherköpfe verfasst

23/04/2011

Deutschland

Deutschland

mein erster onlinekauf

bin mit Philips-Rasierer sehr zufrieden,benutze schon mehr als 40 jahre diesen Typ darum auch den Ersatz-Scherkopf.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ6/40 Scherköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ6/40 Scherköpfe verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.