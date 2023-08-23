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Eingestellt
HR2041/00
ProBlend System
Maximales Fassungsvermögen 1,9 l
Effektives Fassungsvermögen 1 l
1 Geschwindigkeitsstufe + Impulsfunktion
Kunststoffbehälter
Das einzigartige ProBlend System kombiniert drei Technologien perfekt, die speziell für ein feines Mixergebnis ohne Klumpen in nur 45 Sekunden* entwickelt wurden. Der 450-W-Motor fördert den Mixfluss, sodass alle Zutaten gleichmäßig gemixt werden, und das speziell geformte innovative Klingendesign maximiert den Schneidebereich. Nicht zuletzt wurde der Behälter mit einzigartigen Rippen ausgestattet, um die Zutaten kontinuierlich zurück in den Mixfluss zu leiten.
Mit dem ProBlend System mit Impulsfunktion zerkleinerst du Eiswürfel in nur 45 Sekunden** in feine Stücke. Perfekt für deine Lieblingsgetränke und Smoothies und ideal für besondere Desserts.
Bereite eine große Auswahl an Getränken zu und beschleunige die Vorbereitung der Zutaten für deine Lieblingsgerichte mit 1 Geschwindigkeitsstufe und der Impulsfunktion. Für Zutaten wie Kräuter, Gewürze und Gemüse, zum Mahlen von Kaffee und sogar zum Zerkleinern von Eis für einen köstlichen gekühlten Smoothie.
3.0
von 5
2
Bewertungen
Sealover
23/08/2023
Ελλάδα
Verifizierter Käufer
Εξαιρετική απόδοση
Πολτοποιεί αποτελεσματικά τα φρούτα, σαν να είναι αποχυμωτής. Η απόδοσή του είναι υποδειγματική.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Series 3000 HR2041/00 Μπλέντερ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Series 3000 HR2041/00 Μπλέντερ verfasst
toviaz
13/08/2025
Ελλάδα
Δεν θα το πρότεινα
Χάλασε ο κάδος σε ένα χρόνο. Τρέχει από τα πλάγια .
Diese Bewertung wurde für Series 3000 HR2041/00 Μπλέντερ verfasst
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Getestet im MAX-Modus für verschiedene Rezepte
Getestet im IMPULS-Modus mit 8 Eiswürfeln (2,5 x 2,5 x 2,5 cm)
Bei einem 200-ml-Glas