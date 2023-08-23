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  • Feine Mixergebnisse ohne Klumpen in 45 Sekunden*
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Eingestellt

Series 3000Standmixer ProBlend Technologie, 450 W, 1,9 l

HR2041/00

3
| (2) Bewertungen
Feine Mixergebnisse ohne Klumpen in 45 Sekunden*
Das Gerät erleichtert das tägliche Mixen und sorgt mit 450 W Leistung und einem hochwertigen Messer dafür, dass du alle Zutaten bequem verarbeiten und sogar Eis zerstoßen kannst. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige Konsistenz bei minimalem Aufwand in kürzester Zeit.
Alle Vorteile anzeigen

Einzigartiges ProBlend System

Feine Mixergebnisse ohne Klumpen in 45 Sekunden*

  • ProBlend System

  • Maximales Fassungsvermögen 1,9 l

  • Effektives Fassungsvermögen 1 l

  • 1 Geschwindigkeitsstufe + Impulsfunktion

  • Kunststoffbehälter

Einzigartiges ProBlend System für gleichmäßige Ergebnisse

Einzigartiges ProBlend System für gleichmäßige Ergebnisse

Das einzigartige ProBlend System kombiniert drei Technologien perfekt, die speziell für ein feines Mixergebnis ohne Klumpen in nur 45 Sekunden* entwickelt wurden. Der 450-W-Motor fördert den Mixfluss, sodass alle Zutaten gleichmäßig gemixt werden, und das speziell geformte innovative Klingendesign maximiert den Schneidebereich. Nicht zuletzt wurde der Behälter mit einzigartigen Rippen ausgestattet, um die Zutaten kontinuierlich zurück in den Mixfluss zu leiten.

Zerkleinert Eis in nur 45 Sekunden** in feine Stücke

Zerkleinert Eis in nur 45 Sekunden** in feine Stücke

Mit dem ProBlend System mit Impulsfunktion zerkleinerst du Eiswürfel in nur 45 Sekunden** in feine Stücke. Perfekt für deine Lieblingsgetränke und Smoothies und ideal für besondere Desserts.

1 Geschwindigkeitsstufe und Impulsfunktion zur Auswahl

1 Geschwindigkeitsstufe und Impulsfunktion zur Auswahl

Bereite eine große Auswahl an Getränken zu und beschleunige die Vorbereitung der Zutaten für deine Lieblingsgerichte mit 1 Geschwindigkeitsstufe und der Impulsfunktion. Für Zutaten wie Kräuter, Gewürze und Gemüse, zum Mahlen von Kaffee und sogar zum Zerkleinern von Eis für einen köstlichen gekühlten Smoothie.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.0

von 5

2

Bewertungen

4
3
2

23/08/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifizierter Käufer

Εξαιρετική απόδοση

Πολτοποιεί αποτελεσματικά τα φρούτα, σαν να είναι αποχυμωτής. Η απόδοσή του είναι υποδειγματική.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Series 3000 HR2041/00 Μπλέντερ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Series 3000 HR2041/00 Μπλέντερ verfasst

13/08/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Δεν θα το πρότεινα

Χάλασε ο κάδος σε ένα χρόνο. Τρέχει από τα πλάγια .

Diese Bewertung wurde für Series 3000 HR2041/00 Μπλέντερ verfasst

Diese Bewertung wurde für Series 3000 HR2041/00 Μπλέντερ verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Getestet im MAX-Modus für verschiedene Rezepte

  2. Getestet im IMPULS-Modus mit 8 Eiswürfeln (2,5 x 2,5 x 2,5 cm)

  3. Bei einem 200-ml-Glas