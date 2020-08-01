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  • Genießen Sie frisch gepresster Saft in wenigen Sekunden
  • Genießen Sie frisch gepresster Saft in wenigen Sekunden
  • Genießen Sie frisch gepresster Saft in wenigen Sekunden
  • Genießen Sie frisch gepresster Saft in wenigen Sekunden
  • Genießen Sie frisch gepresster Saft in wenigen Sekunden
  • Genießen Sie frisch gepresster Saft in wenigen Sekunden
  • Genießen Sie frisch gepresster Saft in wenigen Sekunden
  • Genießen Sie frisch gepresster Saft in wenigen Sekunden
  • Genießen Sie frisch gepresster Saft in wenigen Sekunden
  • Genießen Sie frisch gepresster Saft in wenigen Sekunden

Eingestellt

Viva CollectionZitruspresse

HR2744/40

4.3
| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Genießen Sie frisch gepresster Saft in wenigen Sekunden
Helle und farbenfrohe Philips Zitruspresse HR2744/40 mit einem verstellbaren Wahlschalter für Fruchtfleisch an dem Entsafter, um die Menge des Fruchtfleisches in Ihrem Saft Ihrem persönlichen Geschmack anzupassen.
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Zitruspresse für Saft mit oder ohne Fruchtfleisch

Genießen Sie frisch gepresster Saft in wenigen Sekunden

  • 0,6 l

  • 25 W

  • Wahlschalter für Fruchtfleisch

  • Auto Reverse

Wahlschalter für Fruchtfleisch

Wahlschalter für Fruchtfleisch

Für Saft mit oder ohne Fruchtfleisch.

Saftbehälter für 600 ml

Saftbehälter für 600 ml

Halte deinen Saft in dieser Saftkanne länger frisch.

Kleines und kompaktes Design

Dank des sehr kompakten Designs kann das Gerät problemlos in kleinen Räumen und Schränken aufbewahrt werden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.3

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

01/08/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifizierter Käufer

Βρήκα λύση και δεν χρειάστηκε να πετάξω τον στίφτη

Γιατί έκανα τη δουλεία μια χαρά και δεν χρειάστηκε να πετάξω τον τσίφτη όταν έσπασε το δοχείο

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Συλλογή Viva HR2744/40 Στίφτης verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Συλλογή Viva HR2744/40 Στίφτης verfasst

27/04/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifizierter Käufer

Επιλογή με αίσθημα ικανοποίησης.

Δυνατό, γρήγορο, σχεδόν "αθόρυβο", με εξαιρετική δυνατότητα επιλογέα πολτού ο οποίος λειτουργεί αποτελεσματικότατα.

Vorteile

Επιλογέας πολτού. Αποθήκευση καλωδίου.

Diese Bewertung wurde für Συλλογή Viva HR2744/40 Στίφτης verfasst

Diese Bewertung wurde für Συλλογή Viva HR2744/40 Στίφτης verfasst

01/06/2017

Portugal

Portugal

Facil utilização e rápido na execução

[Employee of philipsglobal] Para quem gosta de sumo de laranja e limão e não gosta de perder tempo este é o um otimo espremedor rápido e eficaz, se nos descuidamos só fica o vidrado dos citrinos

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Colecção Viva HR2744/90 Espremedor citrinos verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Colecção Viva HR2744/90 Espremedor citrinos verfasst

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