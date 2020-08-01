Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
0,6 l
25 W
Wahlschalter für Fruchtfleisch
Auto Reverse
Für Saft mit oder ohne Fruchtfleisch.
Halte deinen Saft in dieser Saftkanne länger frisch.
Dank des sehr kompakten Designs kann das Gerät problemlos in kleinen Räumen und Schränken aufbewahrt werden.
4.3
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Kyblaw
01/08/2020
Ελλάδα
Verifizierter Käufer
Βρήκα λύση και δεν χρειάστηκε να πετάξω τον στίφτη
Γιατί έκανα τη δουλεία μια χαρά και δεν χρειάστηκε να πετάξω τον τσίφτη όταν έσπασε το δοχείο
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Συλλογή Viva HR2744/40 Στίφτης verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Συλλογή Viva HR2744/40 Στίφτης verfasst
Megaron
27/04/2020
Ελλάδα
Verifizierter Käufer
Επιλογή με αίσθημα ικανοποίησης.
Δυνατό, γρήγορο, σχεδόν "αθόρυβο", με εξαιρετική δυνατότητα επιλογέα πολτού ο οποίος λειτουργεί αποτελεσματικότατα.
Vorteile
Επιλογέας πολτού. Αποθήκευση καλωδίου.
Diese Bewertung wurde für Συλλογή Viva HR2744/40 Στίφτης verfasst
Diese Bewertung wurde für Συλλογή Viva HR2744/40 Στίφτης verfasst
Gonçalves
01/06/2017
Portugal
Facil utilização e rápido na execução
[Employee of philipsglobal] Para quem gosta de sumo de laranja e limão e não gosta de perder tempo este é o um otimo espremedor rápido e eficaz, se nos descuidamos só fica o vidrado dos citrinos
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Colecção Viva HR2744/90 Espremedor citrinos verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Colecção Viva HR2744/90 Espremedor citrinos verfasst