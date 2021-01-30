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Eingestellt
300 W
5 Geschwindigkeiten, Turbofunktion
Bandquirle und Knethaken
Geringes Gewicht
Konische Quirle arbeiten bis zu 20 % schneller* – sie decken eine größere Oberfläche in weniger Zeit ab und arbeiten Luft in den Teig ein, sodass dieser eine glatte, lockere Struktur erhält.
Dank der 5 verschiedenen Geschwindigkeiten kannst du genau die richtige Einstellung für jede Aufgabe auswählen.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
ansuenri
30/01/2021
Portugal
Verifizierter Käufer
Prático e eficaz
A batedeira revelou-se rápida e com um resultado soberbo. Muito prática e fácil de manusear.
Vorteile
Velocidade turbo
Nachteile
Nenhuma
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Série 3000 HR3705/00 Batedeira Philips da série 3000 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Série 3000 HR3705/00 Batedeira Philips da série 3000 verfasst
Schlagen von 4 Eiweißen im Vergleich zum Vorgängermodell