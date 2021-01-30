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  • Lockere Kuchen und glatte Teige leicht gemacht
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Eingestellt

3000 SeriesPhilips 3000 Series Mixer

HR3705/00

5
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.
Lockere Kuchen und glatte Teige leicht gemacht
Unser neuer 3000 Series Mixer vereinfacht das Backen für schnelle, leckere Ergebnisse bei jeder Verwendung. Bereite Backmischungen und Kuchenteig bis zu 20 % schneller vor.* Durch das leichte und ergonomische Design ist das Mixen einfach und komfortabel.
Alle Vorteile anzeigen

Leichter und schneller mit konischen Quirlen

Lockere Kuchen und glatte Teige leicht gemacht

  • 300 W

  • 5 Geschwindigkeiten, Turbofunktion

  • Bandquirle und Knethaken

  • Geringes Gewicht

Konische Quirle arbeiten bis zu 20 % schneller*

Konische Quirle arbeiten bis zu 20 % schneller* – sie decken eine größere Oberfläche in weniger Zeit ab und arbeiten Luft in den Teig ein, sodass dieser eine glatte, lockere Struktur erhält.

Leistungsstarker 300-W-Motor

5 Geschwindigkeiten und Turbo-Funktion für jede Aufgabe in der Küche

5 Geschwindigkeiten und Turbo-Funktion für jede Aufgabe in der Küche

Dank der 5 verschiedenen Geschwindigkeiten kannst du genau die richtige Einstellung für jede Aufgabe auswählen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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5.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

30/01/2021

Portugal

Portugal

Verifizierter Käufer

Prático e eficaz

A batedeira revelou-se rápida e com um resultado soberbo. Muito prática e fácil de manusear.

Vorteile

Velocidade turbo

Nachteile

Nenhuma

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Série 3000 HR3705/00 Batedeira Philips da série 3000 verfasst

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Haftungsausschlüsse

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