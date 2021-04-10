ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Verpackungsfoto
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Verpackungsfoto

Restoration KitScheinwerfer-Instandsetzungspaket

HRK00XM

3.5

| (11) Bewertungen

Klar sehen, sicherer fahren

Verglichen mit anderen Kits, die Elektrowerkzeuge erfordern, liefert unsere fortschrittliche Technologie ausgezeichnete Ergebnisse bei minimalem Aufwand und ist dabei leicht zu verwenden. In vier einfachen Schritten können Kunden professionelle Ergebnisse erhalten, ohne dass Elektrowerkzeuge notwendig sind.

Alle Vorteile anzeigen

Mit UV-Schutz

Klar sehen, sicherer fahren

  • Mit UV-Schutz

Reinigt beide Scheinwerfer

Dieses Paket versorgt Sie mit allem, was Sie zum Reinigen zweier Autoscheinwerfer benötigen: - 1 Flasche Vorbehandlungsmittel auf Wasserbasis (29,5 ml) - 1 Flasche Reinigungsmittel/Poliermittel (29,5 ml) - 1 Flasche Glanzmittel (29,5 ml) - 1 Stück Sandpapier (600, grob) - 1 Stück Sandpapier (1500, mittel) - 1 Stück Sandpapier (2000, fein) - 10 Papiertücher - 1 Paar Handschuhe (Einheitsgröße)

Hochwertig und kosteneffizient

Hochwertig und kosteneffizient

Keine Elektrowerkzeuge erforderlich

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.5

von 5

11

Bewertungen

3

10/04/2021

Suomi

Suomi

Toimii!

Tämä oli tehokas tuote. Sain kuluneen näköiset umpiot kiillotettua kirkkaiksi ja käyttäminen oli suhteellisen helppoa.

Vorteile

Tehokas ja sisälsi hyvät välineet

Nachteile

Hieman epäselvät ohjeet

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja verfasst

Datum der Verwendung 2021-03-10

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja verfasst

Datum der Verwendung 2021-03-10

14/03/2017

France

France

Facile d utilisation

Papier petit à poncer manque une notice en français serait bien. heureusement les dessins explique j ai fait un optique sur clio 2 30 minutes il me reste encore du produit pour l âutre optique, très bon produit je le recommande

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare verfasst

20/11/2016

Italia

Italia

Ottimo

Primo faro molto buono, secondo come nuovo. Bisogna darsi da fare con olio di gomito, sul secondo ho lavorato di più. Vediamo la durata alla lunga, ma per ora molto soddisfatto. Con un po' d'attenzione avanza anche del prodotto per una seconda lucidatura

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.