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HRK00XM
Klar sehen, sicherer fahren
Verglichen mit anderen Kits, die Elektrowerkzeuge erfordern, liefert unsere fortschrittliche Technologie ausgezeichnete Ergebnisse bei minimalem Aufwand und ist dabei leicht zu verwenden. In vier einfachen Schritten können Kunden professionelle Ergebnisse erhalten, ohne dass Elektrowerkzeuge notwendig sind.
Mit UV-Schutz
Dieses Paket versorgt Sie mit allem, was Sie zum Reinigen zweier Autoscheinwerfer benötigen: - 1 Flasche Vorbehandlungsmittel auf Wasserbasis (29,5 ml) - 1 Flasche Reinigungsmittel/Poliermittel (29,5 ml) - 1 Flasche Glanzmittel (29,5 ml) - 1 Stück Sandpapier (600, grob) - 1 Stück Sandpapier (1500, mittel) - 1 Stück Sandpapier (2000, fein) - 10 Papiertücher - 1 Paar Handschuhe (Einheitsgröße)
3.5
von 5
11
Bewertungen
Janeski
10/04/2021
Suomi
Toimii!
Tämä oli tehokas tuote. Sain kuluneen näköiset umpiot kiillotettua kirkkaiksi ja käyttäminen oli suhteellisen helppoa.
Vorteile
Tehokas ja sisälsi hyvät välineet
Nachteile
Hieman epäselvät ohjeet
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja verfasst
Datum der Verwendung 2021-03-10
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Verwendung 2021-03-10
Alain9559
14/03/2017
France
Facile d utilisation
Papier petit à poncer manque une notice en français serait bien. heureusement les dessins explique j ai fait un optique sur clio 2 30 minutes il me reste encore du produit pour l âutre optique, très bon produit je le recommande
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare verfasst
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Tokui
20/11/2016
Italia
Ottimo
Primo faro molto buono, secondo come nuovo. Bisogna darsi da fare con olio di gomito, sul secondo ho lavorato di più. Vediamo la durata alla lunga, ma per ora molto soddisfatto. Con un po' d'attenzione avanza anche del prodotto per una seconda lucidatura
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari verfasst
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