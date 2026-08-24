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Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
Head Shaver Pro Ersatzklingen werden mit sich selbst schärfenden 36 ComfortCut Klingen aus schwedischem Stahl betrieben. Ersetzen Sie sie alle 6 Monate für 100 % Rasierleistung. HS740 Klingen passen auf HS5980, HS7980 und HS9980 Rasierer.
Original von Philips
Passt auf HS5980, HS7980, HS9980
ComfortCut-Klingen
Rostfreies Schersystem
Der Philips Head Shaver Pro wurde für eine gründliche Rasur entwickelt, die auch auf der Haut angenehm ist. Dies ist das perfekte Werkzeug für alle, die gepflegt aussehen, sich selbstbewusst fühlen und sich voll ausdrücken möchten.
Der Philips Rasierer bietet eine saubere und angenehme Rasur. Seine 36 ComfortCut Klingen schneiden jedes Haar direkt über der Hautoberfläche und sorgen so für ein glattes und gleichmäßiges Ergebnis.
Philips Head Shaver Pro Klingen werden aus schwedischem Messerstahl hergestellt, der korrosionsbeständig und hautfreundlich ist
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.6
von 5
376
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
MaBru
24/08/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Head Shaver - gutes Ergebnis, leichte Reinigung
Der Head Shaver von Philips wirkt sehr gut verarbeitet und liegt gut in der Hand. Die Reinigung ist grundsätzlich sehr leicht, einzig die fehlende Fixierung der Scherköpfe wäre zu erwähnen. Das Rasurergebnis ist sehr gut und auch die Haut wird wenig belastet, unabhängig davon ob es eine Trocken- oder Nassrasur ist. Der flexible Kopf passt sich sehr gut der Kopfform an und fühlt sich dabei angenehmen.
Vorteile
gutes Rasurergebnis, wenig Hautirritation, leichte Reinigung und passt sich sehr gut der Kopfform an
Nachteile
nicht fixierte Scherköpfe, etwas lauter und keine Akkurestanzeige
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Fortschrittlicher Rasierer mit 90 Min. Betriebszeit verfasst
Datum der Verwendung 2026-07-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Fortschrittlicher Rasierer mit 90 Min. Betriebszeit verfasst
Datum der Verwendung 2026-07-07
chrusli59
20/03/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Tut gut, was er muss!
Der Rasierer schneidet meine Haare zuverlässig und regelmässig. Die Batterie hält sehr lange (mehrere Wochen bei täglicher Kopfrasur). Für diese Art von Rasierer ist das Gerät ziemlich leise.
Vorteile
Rasiert gut, lange Batterielaufzeit, ziemlich leise
Nachteile
Bis jetzt keine.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Fortschrittlicher Rasierer mit 90 Min. Betriebszeit verfasst
Datum der Verwendung 2025-02-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Fortschrittlicher Rasierer mit 90 Min. Betriebszeit verfasst
Datum der Verwendung 2025-02-20
Asiss
22/10/2026
Deutschland
Geräte ist das die beste
Ein Satz,das Geräte ist das die beste ich will später noch mal kaufen
Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium Rasierer mit Deluxe-Zubehör verfasst
Datum der Verwendung 2026-10-22
Diese Bewertung wurde für Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium Rasierer mit Deluxe-Zubehör verfasst
Datum der Verwendung 2026-10-22
Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024.
Quelle: Euromonitor International Limited, verkaufte Stückzahlen, in der Kategorie Körperrasierer, Studie durchgeführt im Oktober 2024 mit Daten aus dem Jahr 2024