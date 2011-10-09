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Digital AV Receiver-System

HTR3464/12

4

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Erweitern und vereinfachen Sie Ihr Home Entertainment

Möchten Sie Ihren DVD-Player oder -Recorder in ein vollständiges Home Entertainment-System verwandeln? Schließen Sie ihn einfach an dieses elegante Digital Receiver-System an, um ein audiovisuelles Erlebnis und eine exakte Musikwiedergabe wie im Kino zu erleben.

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Erweitern und vereinfachen Sie Ihr Home Entertainment

Fortschrittlicher Class D Amplifier für kompakten, kraftvollen Sound

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Easy-fit™-Anschlüsse mit Farbcodierung für einfache Installation

Easy-fit™-Anschlüsse mit Farbcodierung für einfache Installation

Farbkodierte Anschlüsse erleichtern das Anschließen der Lautsprecher und des Subwoofers an das Home Entertainment-System, da die Stecker lediglich in die entsprechenden farblich markierten Buchsen auf der Rückseite eingesteckt werden müssen.

Mehrere digitale Eingänge für erstklassigen Klang auch von anderen Quellen

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09/10/2011

Nederland

Nederland

een compact prima apparaat

een buitengewoon compact, goed ogend, apparaat dat prima doet wat er van gevraagd wordt!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTR3464 Digitale A/V-ontvanger verfasst

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