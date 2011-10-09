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Arrêté
Amplifiez et simplifiez votre expérience Home Cinéma
Vous envisagez de transformer votre lecteur ou votre enregistreur DVD en un système Home Cinéma complet ? Il vous suffit de les associer à cet élégant ampli-tuner numérique pour vous plonger dans une expérience audio/vidéo digne d'un cinéma et profiter de la musique dans ses moindres détails.
Les connecteurs de couleur facilitent la connexion des enceintes et des caissons de basses à l'unité centrale du système Home Cinéma. Branchez simplement les câbles aux connecteurs de même couleur à l'arrière de l'unité.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
casparlo
09/10/2011
Nederland
een compact prima apparaat
een buitengewoon compact, goed ogend, apparaat dat prima doet wat er van gevraagd wordt!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTR3464 Digitale A/V-ontvanger
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