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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
1 Stufe
Reinigt die sichtbaren Zahnflächen, während die Aktivspitze Plaque in den schwer erreichbaren Zahnzwischenräumen entfernt.
4.7
von 5
26
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Häschen
09/11/2013
Deutschland
Ein tolles Produkt
Auch mit der Vorgänger Zahnbürste HX1610/02 war ich(seit 10 Jahren) immer sehr zufrieden,weil es die Kombination aus Zahn- und Zahnzwischenraum-reinigung nur bei diesem Produkt gibt.Bitte noch lange herstellen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Sensiflex HX1610/02 Wiederaufladbare Zahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Sensiflex HX1610/02 Wiederaufladbare Zahnbürste verfasst
Häschen
09/11/2013
Deutschland
Ein tolles Produkt
Auch mit der Vorgänger Zahnbürste HX1610/02 war ich(seit 10 Jahren) immer sehr zufrieden,weil es die Kombination aus Zahn- und Zahnzwischenraum-reinigung nur bei diesem Produkt gibt.Bitte noch lange herstellen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ingeniero2000
11/08/2020
España
Verifizierter Käufer
Cómodo y duradero...
Tengo muchos años con mi cepillo el cual utilizó a diario y es muy fácil y práctico en su uso además de proporcionar la limpieza perfecta que busco, diseño elegante y ergonómico
Vorteile
Calidad y elegancia
Nachteile
Cuesta conseguir los recambios del cepillo
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Sensiflex HX1610/02 Cepillo dental recargable verfasst
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).