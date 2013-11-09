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  • Doppelte Reinigungsaktivität
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Eingestellt

Philips Sonicare SensiflexWiederaufladbare Zahnbürste

HX1610/02

4.7
| (26) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.
Doppelte Reinigungsaktivität
In Tests wurde nachgewiesen, dass die elektrische Zahnbürste Sensiflex 1610 von Philips Ihre Zähne besser reinigt als eine Handzahnbürste. Sie liefert eine doppelte Reinigungsaktivität, die Plaque von der Zahnoberfläche und aus schwer erreichbaren Zahnzwischenräumen entfernt.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Die ultimative elektrische Zahnbürste

Doppelte Reinigungsaktivität

  • 1 Stufe

Natürlich weiße Zähne

Natürlich weiße Zähne

Reinigung der sichtbaren Zahnflächen

Reinigung der sichtbaren Zahnflächen

Reinigt die sichtbaren Zahnflächen, während die Aktivspitze Plaque in den schwer erreichbaren Zahnzwischenräumen entfernt.

Passt sich an, um einen optimalen Bürstendruck zu gewährleisten

Passt sich an, um einen optimalen Bürstendruck zu gewährleisten

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.7

von 5

26

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

2

09/11/2013

Deutschland

Deutschland

Ein tolles Produkt

Auch mit der Vorgänger Zahnbürste HX1610/02 war ich(seit 10 Jahren) immer sehr zufrieden,weil es die Kombination aus Zahn- und Zahnzwischenraum-reinigung nur bei diesem Produkt gibt.Bitte noch lange herstellen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Sensiflex HX1610/02 Wiederaufladbare Zahnbürste verfasst

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Diese Bewertung wurde für Sensiflex HX1610/02 Wiederaufladbare Zahnbürste verfasst

09/11/2013

Deutschland

Deutschland

Ein tolles Produkt

Auch mit der Vorgänger Zahnbürste HX1610/02 war ich(seit 10 Jahren) immer sehr zufrieden,weil es die Kombination aus Zahn- und Zahnzwischenraum-reinigung nur bei diesem Produkt gibt.Bitte noch lange herstellen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Sensiflex HX1610/02 Wiederaufladbare Zahnbürste verfasst

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Diese Bewertung wurde für Sensiflex HX1610/02 Wiederaufladbare Zahnbürste verfasst

11/08/2020

España

España

Verifizierter Käufer

Cómodo y duradero...

Tengo muchos años con mi cepillo el cual utilizó a diario y es muy fácil y práctico en su uso además de proporcionar la limpieza perfecta que busco, diseño elegante y ergonómico

Vorteile

Calidad y elegancia

Nachteile

Cuesta conseguir los recambios del cepillo

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Sensiflex HX1610/02 Cepillo dental recargable verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Sensiflex HX1610/02 Cepillo dental recargable verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 