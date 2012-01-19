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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
Doppelpack
Die patentierte Druckkontrolle der Philips Sonicare (das sog. Gum Protection System) unterstützt einen optimalen Bürstendruck.
Reinigt die sichtbaren Zahnflächen, während die Aktivspitze Plaque in den schwer erreichbaren Zahnzwischenräumen entfernt.
4.5
von 5
75
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Marijannchen
19/01/2012
Deutschland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Sensiflex HX2012 Sonicare Bürstenköpfe verfasst
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sarah
08/11/2016
Italia
Verifizierter Käufer
eccellente
Questi spazzolini puliscono bene i denti per una massima igene contro la formazione di placca. Li raccomando a tutti
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Diese Bewertung wurde für Sensiflex HX2012 Testine per spazzolino Sonicare verfasst
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Edd0512
11/01/2016
España
Verifizierter Käufer
Cabezales de cepillo Sonicare
Es bueno contar con su apoyo para el suministro de estos cabezales , ya que por ningún sitio los encontraba .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Sensiflex HX2014 Sonicare Brush heads verfasst
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