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Eingestellt

Philips SonicareAirFloss Ultra – Zahnzwischenraumreiniger

HX8491/03

4.1

| (150) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.

Nachweislich gesünderes Zahnfleisch in 2 Wochen*

Für Personen, die nicht regelmäßig Zahnseide benutzen, ist der AirFloss Ultra**** die einfachste Art der Reinigung der Zahnzwischenräume. AirFloss Ultra kann mit Mundspülung oder Wasser verwendet werden und ist nachweislich genauso wirksam wie Zahnseide für die Gesundheit Ihres Zahnfleisches.**

Alle Vorteile anzeigen

Für alle, die unregelmäßig Zahnseide benutzen

Nachweislich gesünderes Zahnfleisch in 2 Wochen*

  • Mit DiamondClean-Zahnbürste

  • mit 1 Düse und 1 Bürstenkopf

  • Ladeglas, USB-Reiseladeetui

Zweifach weißere Zähne als mit einer Handzahnbürste

Zweifach weißere Zähne als mit einer Handzahnbürste

Die Philips Sonicare Schallzahnbürste liefert zweifach weißere Zähne als mit einer Handzahnbürste und entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur einer Woche.

Perfekt auf die Sonicare Schalltechnologie abgestimmt

Perfekt auf die Sonicare Schalltechnologie abgestimmt

Philips Sonicare Bürstenköpfe sind der Schlüssel für unsere Kerntechnologie der Hochfrequenz- und Amplitudenbewegung mit bis zu 31.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute. Unsere einzigartige Schalltechnologie gibt die Vibrationen vom Handstück bis in die Borstenspitzen weiter. Die feinen Hochgeschwindigkeitsbewegungen erzeugen eine dynamische Flüssigkeitsströmung, die die Reinigungsleistung der Borsten in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrandes unterstützt – für eine stets gründliche und dennoch sanfte Reinigung.

Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung***

Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung***

AirFloss Ultra entfernt bis zu 99,9 % Plaque an behandelten Stellen.***

Technische Daten

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Bewertungen

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4.1

von 5

150

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

28/10/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Individuell und effizient

Die Zahnbürste ist einstellbar ach Programmen, diese wiederum in der Intensität. So findet man für sich den passenden Modus, auch wenn man z.B. einmal Probleme hat mit dem Zahnfleisch der empfindlichen Zähnen. Sie reinigt extrem gut, die Zähne sind beinahe 24 Stunden sauber und fühlen sich glatt an. Der Bürstenaufsatz lässt sich gut abnehmen und reinigen. Der Akku hält sehr lange, das erste Mal Laden musste ich die Zahnbürste erst nach drei Wochen, bei täglich dreimaligem Benützen. Sehr zu empfehlen. Die Airfloss ist eine super Ergänzung für die Zahnzwischenraum-Reinigung. Der Tank ist relativ groß, der Akku hält sehr lange. Sie ist mittels Drucktaste einfach zu bedienen. Sehr angenehm zu benutzen. Erfüllt ihren Zweck vollkommen. Sehr zu empfehlen sind beide Produkte.

Vorteile

Individuell programmierbar

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst

Datum der Verwendung 2020-09-27

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst

Datum der Verwendung 2020-09-27

07/10/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Schönes Teil

Gerät funktioniert einwandfrei. Liegt etwas weniger gut in den Händen als das frühere, welches ich hatte. Die Aufladezeit scheint mir doch etwas gar lange zu dauern. Ein detaillierter Beschrieb über alle Funktionen ist nirgends vorhanden (in Papierform), was ich sehr schade finde und ich sicher nicht alle Funktionen richtig benutzenn kann.

Vorteile

Sehr schönes Design und das Transportetui mit Ladefunktion

Nachteile

Alles oben erwänt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst

Datum der Verwendung 2020-09-07

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst

Datum der Verwendung 2020-09-07

01/05/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Das Produkt hält was es verspricht

Einfache Anwendung verschieden vielseitige Funktionen Akkulaufzeit hält lange

Vorteile

verschiedene Funktionen gute Akkulaufzei

Nachteile

Ersatzbürsten sind zu teuer

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst

Datum der Verwendung 2020-04-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst

Datum der Verwendung 2020-04-01

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Haftungsausschlüsse

  1. oder Sie erhalten Ihr Geld zurück

  2. bei Verwendung in Kombination mit einer Handzahnbürste und einer antimikrobiellen Mundspülung bei Patienten mit leichten bis mittelschweren Zahnfleischentzündungen. AirFloss wurde entwickelt, um Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, bei der täglichen Reinigung der Zahnzwischenräume zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in den Q&A unter der Registerkarte "Support".

  3. Der behandelten Bereiche; in einer Laborstudie, tatsächliche Ergebnisse im Mund können abweichen

  4. Der AirFloss Ultra und Pro sind dasselbe Produkt und unterscheiden sich nur im Namen, abhängig vom Land oder Markt.

  5. je nach verwendeter Sprühstoß-Einstellung