Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
Besser sehen, besser arbeiten
Die Philips LED-Motorhaubenlampe bietet eine starke Lichtleistung von 900 Lumen und stellt so die Ausleuchtung Ihrer gesamten Arbeitsumgebung sicher. Dank einstellbarer Teleskophalterung leuchtet die LED-Motorhaubenlampe jeden Motor und jeden Winkel im Fahrzeuginnenraum aus.
Hochwertige LED
Ultra-Lichtleistung von 900 lm
Teleskophalterung mit Haken
Superschlankes Design
Der breite Abstrahlwinkel von 100° ermöglicht Ihnen, sich auf Einzelheiten zu konzentrieren und die richtige Menge an benötigtem Licht einzusetzen.
Das widerstandsfähige Gehäuse wurde für schwierige Arbeitsumgebungen entwickelt und entspricht IK07
Flexible Halterung, von 1,2 bis 1,7 Meter verstellbar, mit weicher Abdeckung, die den Lack des Fahrzeugs schützt, für eine einfache und flexible Positionierung während der Arbeit.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
WB77
08/08/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Gut
Philips LED-Motorhaubenlampe bietet eine starke Lichtleistung, stellt so die Ausleuchtung meiner gesamten Arbeitsumgebung da.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50 verfasst