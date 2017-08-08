ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Verpackungsfoto
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Verpackungsfoto

Eingestellt

LED Inspection lampsMotorhaubenlampe mit Kabel CBL50

LPL24X1

4

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Besser sehen, besser arbeiten

Die Philips LED-Motorhaubenlampe bietet eine starke Lichtleistung von 900 Lumen und stellt so die Ausleuchtung Ihrer gesamten Arbeitsumgebung sicher. Dank einstellbarer Teleskophalterung leuchtet die LED-Motorhaubenlampe jeden Motor und jeden Winkel im Fahrzeuginnenraum aus.

Alle Vorteile anzeigen

Professionelles Beleuchtungswerkzeug

Besser sehen, besser arbeiten

  • Hochwertige LED

  • Ultra-Lichtleistung von 900 lm

  • Teleskophalterung mit Haken

  • Superschlankes Design

Breiter Abstrahlwinkel: bis zu 100°

Breiter Abstrahlwinkel: bis zu 100°

Der breite Abstrahlwinkel von 100° ermöglicht Ihnen, sich auf Einzelheiten zu konzentrieren und die richtige Menge an benötigtem Licht einzusetzen.

Robustes Aluminiumgehäuse

Robustes Aluminiumgehäuse

Das widerstandsfähige Gehäuse wurde für schwierige Arbeitsumgebungen entwickelt und entspricht IK07

Flexible Halterung, von 1,2 bis 1,7 Meter verstellbar

Flexible Halterung, von 1,2 bis 1,7 Meter verstellbar

Flexible Halterung, von 1,2 bis 1,7 Meter verstellbar, mit weicher Abdeckung, die den Lack des Fahrzeugs schützt, für eine einfache und flexible Positionierung während der Arbeit.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
3
2
1

08/08/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Gut

Philips LED-Motorhaubenlampe bietet eine starke Lichtleistung, stellt so die Ausleuchtung meiner gesamten Arbeitsumgebung da.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50 verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.