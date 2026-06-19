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ProfessionalPenlight Premium Gen2

LPL28RECHX1

Besser sehen, besser arbeiten

Philips Penlight Premium Gen2 bietet eine völlig neue Kombination aus hochwertiger Lichtleistung einer Inspektionslampe und eines Lichtzeigers, neuem Aluminiumgehäuse und Festigkeit gegenüber Chemikalien, Wasser und Staub in einem schmalen Stift. Eine wahre All-in-one-Lösung!

Alle Vorteile anzeigen

Kompakter, über USB aufladbarer LED-Begleiter für die Arbeit

Besser sehen, besser arbeiten

  • Hochwertige LED

  • 145 lm + Zeiger mit 120 lm

  • Robustes Aluminiumgehäuse

  • Wiederaufladbar per USB

Hohe Schlagfestigkeit – IK07

Hohe Schlagfestigkeit – IK07

Widerstandsfähig gegen Lösungsmittel in Werkstätten und Chemikalien

Das Gehäuse der Inspektionslampe ist stoßfest, wassergeschützt, widerstandsfähig gegen Lösungsmittel in Werkstätten und andere Chemikalien.

Breiter Abstrahlwinkel: bis zu 90°

"Das Philips Penlight Premium Gen2 verfügt über einen Abstrahlwinkel von bis zu 90°, um einen großen Bereich zu beleuchten und schnelle Inspektionen zu vereinfachen."

Technische Daten

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