Konzentrierte Leistung – bis zu 400 % helleres Licht

Immer gute Sicht im Straßenverkehr. Unsere Philips Ultinon Pro9200 Scheinwerferlampen wurden sorgfältig dafür entwickelt, dass Sie Ihre Leidenschaft für das Fahren ausleben können. Sie bieten unerreichte Leistung und hervorragende Sicht während der Fahrt. Dank unserer einzigartigen LED-Auswahl und der sorgfältigen Produktentwicklung erhalten Sie eine unvergleichliche Helligkeit von bis zu 400 % über dem gesetzlichen Minimum für Halogenlampen. Straßenschilder sowie die Straße, die vor Ihnen liegt, lassen sich dank dem einzigartigen optimalen Spektrum besser erkennen. Unsere Lampen ermöglichen eine sichere Navigation.