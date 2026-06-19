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11086U2500CX
11086U2500CX
Lampentyp: PS24W/PSX24W
LED-Lampe zum Direkteinbau
Kompaktes Design
Helles, weißes Licht mit 6.000 K
Anzahl der Lampen: 2
Mit den Philips Ultinon Access LED-Lampen geht der Einbau so schnell und einfach, dass das Nachrüsten zum Kinderspiel wird! Es sind keine Kompatibilitätsprüfungen oder Adapterringe erforderlich: Die Philips Ultinon Access LED-Lampen sind mit einem ultrakompakten Gehäuse und einer integrierten IEC 60061-kompatiblen Basis ausgestattet. Sie sind so konzipiert, dass Sie direkt passen und wie Halogenlampen einfach an engen Stellen eingebaut werden können. Sie passen problemlos in Fahrzeuge mit Lampen der Typen PS24W und PSX24W und gewährleisten eine umfangreiche Kompatibilität mit den meisten Fahrzeugmodellen*.
Philips Ultinon Access LED-Lampen wurden entwickelt, um eine bessere Lichtstrahlleistung als Halogenlampen in einem kompakten, universellen Design zu bieten. Mit den neuesten Innovationen in der LED-Technologie bieten sie den gleichen Lichtstrom wie Standard-ECE-Halogenlampen, verbessern jedoch bei geringerem Energieverbrauch deutlich die Strahlleistung. Die Philips Ultinon Access LED-Lampen bieten Fahrern eine bessere Sicht auf die Straße, erleichtern die Erkennung von Hindernissen und sorgen so für mehr Fahrsicherheit.
Die fortschrittliche Philips Beleuchtung findet in der Automobilbranche seit über 100 Jahren Einsatz. Wir sind uns bewusst, dass die Leistung unserer Produkte von ihrer Kompatibilität mit den Anforderungen des heutigen Automobilumfelds zusammenhängt. Daher entwickeln wir unsere Produkte so nah wie möglich an Industriestandards. Unsere Philips Ultinon Access LED-Lampen erfüllen die EMI-Standards für elektromagnetische Störungen. Unsere Lampen sind so konstruiert, dass sie den Anforderungen moderner Automobilanwendungen standhalten und den Betrieb anderer Fahrzeugkomponenten nicht stören.
3.8
von 5
257
Bewertungen
Saarländer
19/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Fahren in einer neuen Lichtliga
Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-06-14
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-06-14
SteffiL.
02/05/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Qualität
Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-03-30
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-03-30
Autowolf
16/04/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Nicht mehr wegzudenken
Die Lampen habe ich für einen VWT4 gekauft, in dem vorher schon stärkere Night Breaker Lampen verwendet wurden. Bei Nachtfahrten besonders bei schlechtem Wetter war die Leistung besser als bei Standard H4, aber im Vergleich zu modernen Leuchtmitteln schwächer. Ich habe daher die Ultinon Pro6000 boost gekauft . Der Einbau war nicht anders als bei herkömmlichen H4, da die Ultinon die gleiche Größe haben und daher sehr einfach zu tauschen sind. Der erste Lichttest bei Dämmerung war schon phänomenal. Seitdem haben wir schon einige Nachtfahrten auch bei schlechtem Wetter hinter uns gebracht und haben eine Lichtausbeute wie bei modernen Scheinwerfern. Der Effekt ist unbezahlbar, aber der Preis nicht viel höher als für hochwertige H4 mit Glühlampen. Absolut zu empfehlen und ein Sicherheitsplus zu einem fairen Preis
Vorteile
Ohne Aufwand einzubauen, einfach austauschen
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Sie sind selbst für die Einhaltung der örtlich geltenden gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Nachrüstlampen verantwortlich. Die Lampen dürfen nicht auf öffentlichen Straßen verwendet werden.
Im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen. Gilt für H4, H7. Kann je nach Fahrzeugmodell und Lampentyp variieren.
2 Jahre Garantie. Besuchen Sie philips.com/auto-warranty. Hier erfahren Sie mehr über unsere Garantierichtlinie.