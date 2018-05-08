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Eingestellt
Begeistert von Sound
Das Philips DVD Komponenten-Microsystem garantiert raumfüllenden Sound wie im Kino. Mit dem Lautsprechersystem mit einer Gesamtausgangsleistung von 100 W RMS fühlen Sie die Soundeffekte. Das Gerät ist außerdem mit USB Direct für Foto- und Musikwiedergabe ausgestattet.
100 W
Subwoofer
Viele Wecker bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Alarmtöne auszuwählen. Dieser Philips Radiowecker weckt Sie mit dem Radio oder mit dem üblichen Alarmton. Mithilfe des Sleep-Timers können Sie die Dauer der abendlichen Musikwiedergabe programmieren und sie auf diese Weise an die Zeit anpassen, die Sie normalerweise zum Einschlafen benötigen. Dieser Radiowecker ist perfekt auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt – ob Sie nun einen konstanten Alarmton für das morgendliche Aufwachen wünschen oder beim Einschlafen Ihre Lieblingsmusik hören möchten.
Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben. Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.
Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.
4.0
von 5
8
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
selwin
08/05/2018
España
buen producto, mal control remoto
el equipo es excelente, pero su control se arruina muy rápido y no se encuentran repuestos...
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCD183 DVD Micro Theater verfasst
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cristian
17/07/2011
Italia
un acquisto che rispetta la qualita
un acquisto che rispetta la qualita descritta da philips che ha grande propieta di inpiego in ascolto e qualita riproduzione musica
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCD183 Sistema micro DVD Component verfasst
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klazien
09/10/2011
Nederland
geluid is prima
Het geluid is prima en ook het formaat van het apparaat en de gebruiksmogelijkheden zijn goed. Punten van kritiek vind ik de leesbaarheid van het display(ook in de hoogste stand).Bovendien is de afstandbediening moeilijk leesbaar als de omgevingsverlichting niet optimaal is.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCD183 DVD-microsysteem met componentontwerp verfasst
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