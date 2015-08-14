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Eingestellt
Satter, kraftvoller Sound
Hören Sie dank USB Direct und einem Audioeingang Ihre Lieblingsmusik auch auf Ihrem tragbaren Musik-Player. Dieses Philips Micro-Soundsystem gibt auch MP3-CD und CD-R/RW wieder, und sorgt mit Bassreflex-Lautsprechern für satte Bässe.
CD, MP3-CD, USB, UKW
Max. 20 W
MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.
Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.
Die digitale Sound-Kontrolle bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Balance, Leistung, Wärme und Helligkeit, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Sound-Kontrolle ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.
3.9
von 5
11
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
alexplane
14/08/2015
Deutschland
Alles super!
Alles super! Ich bin mit Philips Mini Stereoanlage MCM1150 ganz zufrieden.
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Diese Bewertung wurde für MCM1150 Mini Stereoanlage verfasst
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Zertax
13/10/2018
België
Super
Fonctionne à merveille, un très bon son ! Mais, j'ai rencontré un problème quand je branche un téléphone je trouve que le son ne vas pas fort. Mais, il reste très bon !
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Chiel
13/04/2016
België
Erg tevreden
Mooi muzieksysteem met een geweldig geluid. Boxen zijn voorzien van geweldige bass. Veel mogelijkheden. Geweldig!!
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Diese Bewertung wurde für MCM1150 Micromuzieksysteem verfasst
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