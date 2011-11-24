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Eingestellt
Begeistert von Sound
Genießen Sie hervorragenden Sound mit der klassischen Philips Mini Stereoanlage. Geben Sie Ihre liebste MP3-/WMA-Musik mittels USB Direct oder MP3 Link wieder. Die Lautsprecher verfügen über ein elegantes Design und einen klassischen Look, der nie aus der Mode kommt.
Motorgesteuertes CD-Fach
Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.
Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.
3.8
von 5
10
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Mi66St67
24/11/2011
Deutschland
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25/01/2012
Nederland
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Diese Bewertung wurde für MCM205 Classic-microgeluidssysteem verfasst
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Jarvin
06/01/2012
Nederland
Mooi ding jammer van 5w rms
Ik heb de mcm205/12 nu een week. Het is een mooi ding en geen sta in de weg. De bass vind ik wat minder. Er is een aparte knop voor dynamic bass boost maar met de boxen die philips meegeleverd heeft hoor je niet heel veel bass. Ik heb plantjes op de boxen staan en die trillen niet eens bij harde bass. Verder had ik het plan om er meer boxen op aan te sluiten maar er zijn bijna geen boxen te vinden van 5w. Het is een perfect apparaat voor gebruik zoals die is en als je niet zo veel bass wilt. Voor uitbreidingen is die niet geschikt.
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