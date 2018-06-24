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Eingestellt
MCM302/12
Begeistert von Sound
Genießen Sie hervorragenden Sound mit der Philips Komponenten-Mini Stereoanlage. Geben Sie Ihre Lieblingsmusik mit USB Direct oder MP3 Link wieder. Digitale Sound-Kontrolle optimiert die Wiedergabe jeder Musikrichtung. Die qualitativ hochwertigen Kopfhörer bieten außerdem ein stilvolles Design.
50 W
Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.
Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
Dieser Philips Lautsprecher hat eine 50 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.
3.9
von 5
8
Bewertungen
hexi
24/06/2018
Deutschland
sehr empfehlenswert !
Besonders angenehm empfinde ich, dass das gerät beim beenden der einschlaffunktion nickt knackt und auch anschließend im standby-modus nicht brummt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM302 Komponenten-Micro-Soundsystem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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hemsy1
24/07/2012
United Kingdom
Good budget product with plenty of features.
Excellent value for the money. Only improvement I would make is a pair of good quality speakers. They are adequate with the extra bass switched on but I've put some better quality sony ones on it and boy what a difference. There is nothing wrong with the amp and the usb and mp3 connections are great features.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM302 Component micro sound system verfasst
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ddb1
28/06/2012
Nederland
Geweldig ding
Het is echt een geweldig apparaat, jammer dat die niet in de winkel is. Je kunt er superveel op aansluiten, ik gebruik 'm ook als computer luidspreker. De radiokwaliteit is echt super, nooit zo'n geweldig geluid gehoord. Het apparaat heeft helemaal geen ruis. USB herkent die bijna altijd, maar helaas is er af en toe een rare volgorde van muziek en de ID-3 tags werken bijna nooit, ik heb zelf ooit bij alle liedjes de ID-3 tags verwijderd en opnieuw ingevuld, maar dat heeft niet gewerkt. Hij speelt ook alle cd's goed af, zonder problemen. Dus als er ooit een aantal krassen op zitten is het voor dit ding geen probleem. Wat ik niet snap, is dat er in het display meer dingen zijn 'ingebrand' dan dat er aan functies is, want er zit onder andere een iPod-dock icoon op, de teksten DVD, VCD, DivX en daarnaast het DTS en Dolby icoon. Ten slotte vind ik het jammer dat het standby-icoon zo fel brand, en je kunt niet de klok permanent aanzetten in standby, terwijl dat wel in de handleiding staat.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM302 Microgeluidssysteem met componentontwerp verfasst
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