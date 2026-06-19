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Pet SeriesTrockenmittelbeutel für Futterautomat

PAW0020/01

12 Monate lang frisches Futter

Rund-um-die-Uhr-Versorgung an jedem Ort und zu jeder Zeit. Der Beutel zur Feuchtigkeitsregulierung enthält Kieselgelpartikel, die geruchlos und nicht korrosiv sind und dafür sorgen, dass deine Katze immer frisches Futter hat. Die hohe Feuchtigkeitsaufnahme sorgt für lange Frische.

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Kompatible Produkte

Pet Series

Pet Series
Intelligenter Futterautomat mit Kamera

PAW5320/02

Verwöhne sie. Jederzeit.

12 Monate lang frisches Futter

  • Frische bei jedem Happen

  • Geruchlos und ungiftig

  • Hergestellt aus Kieselgel

  • 12er-Pack

Hergestellt aus Kieselgel

Hergestellt aus Kieselgel

Enthält geruchlose, ungiftige und nicht korrosive Kieselgelpartikel mit hoher Feuchtigkeitsabsorptionsrate, die Frische bei jedem Bissen garantieren.

Optimale Frische

Optimale Frische

Um das Futter deiner Katze frisch zu halten, ist es wichtig, die Filter regelmäßig auszutauschen. Wir empfehlen, sie alle 30 Tage zu wechseln, um eine optimale Frische zu gewährleisten.

Einfache Bedienung

Einfache Bedienung

Um die Wirkung zu erhalten, öffne die luftdichte Umverpackung erst bei Bedarf. Bringe den inneren auslaufsicheren Beutel im Fach oben im Futterautomaten an.

Technische Daten

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