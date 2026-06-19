Pet Series

12 Monate lang frisches Futter

Rund-um-die-Uhr-Versorgung an jedem Ort und zu jeder Zeit. Der Beutel zur Feuchtigkeitsregulierung enthält Kieselgelpartikel, die geruchlos und nicht korrosiv sind und dafür sorgen, dass deine Katze immer frisches Futter hat. Die hohe Feuchtigkeitsaufnahme sorgt für lange Frische.