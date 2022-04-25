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Eingestellt

PicoPix MaxTVMobiler Projektor

PPX720/INT

2.9

| (8) Bewertungen

Xtreme Helligkeit, Xtreme Klang und Mobilität

Der PicoPix Max TV basiert auf Android TV und projiziert Bilder bis zu 305 cm (120") in True Full HD. Dank der mehrfachen Bildkorrektur, automatischen Helligkeit und einer Akkulaufzeit von bis zu 4 Stunden sowie einer Boombox-Funktion, erleben Sie, warum Sie keinen anderen Projektor mehr möchten.

Alle Vorteile anzeigen

Xtreme Helligkeit, Xtreme Klang und Mobilität

  • 300 cm (120") in True Full HD, 1080p

  • Xtreme Klang und Mobilität

  • Android TV-Erlebnis

  • Bluetooth-Boombox-Funktion

Intelligenter Autofokus

Intelligenter Autofokus

Der One-Click-Autofokus macht ein unpraktisches und anstrengendes manuelles Einrichten überflüssig. Dank der Kamera mit hoher Auflösung und dem KI-gesteuerten Autofokus erhalten Sie automatisch gestochen scharfe Bilder.

Xtreme Mobilität

Xtreme Mobilität

Ein ultrakompakter PicoPix MaxTV-Projektor mit allen Funktionen, die Sie brauchen. Nutzen Sie die Akkulaufzeit von 4 Stunden im Projektionsmodus oder 10 Stunden im Bluetooth-Lautsprechermodus optimal aus. Die Powerbank-Funktion lädt außerdem alle Ihre Geräte über den USB-C- oder USB-A-Anschluss.

TI DLP-Technologie/REC709

TI DLP-Technologie/REC709

Die DLP-Technologie von Texas Instruments, die in 9 von 10 Kinos weltweit eingesetzt wird, sorgt unter allen Bedingungen für lebendige Bilder, tiefe Kontraste und ein helles Bild. Sie erleben unübertroffene Bilder mit leuchtenden Farben, die zu 100 % das REC709-Signal bereitstellen.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.9

von 5

8

Bewertungen

2

25/04/2022

Norge

Norge

Great projector - flawless

This is my second portable Full-HD projector, picture is sharp and detailed with clean picture even on rapid movements, the sound lag when using bluetooth which was present at earlier versions are now history and the built in streaming apps works great. Great projector, the only thing I miss, is to be able to charge it with a USB-C cable and not only a DC socket plug, for even longer battery time when on longer camping trips to avoid packing 230 ->12v converters.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor verfasst

Datum der Verwendung 2021-03-25

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Datum der Verwendung 2021-03-25

08/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

a perfect upgrade to my PicoPix Max

This is the projector I was expecting!! I participated to the first Indiegogo Campaign for the PicoPix Max and now they upgraded everything! Android OS to ANDROID TV All image corrections are now working with HDMI or USB-C Super good sound And a bigger battery compared to Max. Yes it is a bit bulkier but frankly speaking I prefer my new Max TV

Vorteile

Better brightness, Android TV, super good speakers

Nachteile

a bit bulky

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Diese Bewertung wurde für PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector verfasst

Datum der Verwendung 2021-10-08

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Datum der Verwendung 2021-10-08

09/03/2023

France

France

Verifizierter Käufer

Produit de bonne Qualité,

Le bruit s’entend surtout à l’extinction. Utilisation assez compliquée, peu d’explications, des acronymes pour geeks.

Vorteile

Bonne Qualité image et son

Nachteile

Bruit s’entend quand on l’éteint. Les fonctionnalités pas assez simples, les explications d’acronymes etc…Je n’ai pas trouvé le moyen de faire tenir la batterie pendant 4h

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile verfasst

Datum der Verwendung 2022-02-09

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Diese Bewertung wurde für PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile verfasst

Datum der Verwendung 2022-02-09

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Haftungsausschlüsse

  1. Google, Google Play, YouTube, Android TV und andere Marken sind Marken von Google LLC. Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar.

  2. Projektoren für den direkten Anschluss an und zur Verwendung mit einem automatischen Datenverarbeitungsgerät wie Smartphone, Laptop, PC, Blue-ray Player usw.