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Eingestellt
PPX720/INT
Xtreme Helligkeit, Xtreme Klang und Mobilität
Der PicoPix Max TV basiert auf Android TV und projiziert Bilder bis zu 305 cm (120") in True Full HD. Dank der mehrfachen Bildkorrektur, automatischen Helligkeit und einer Akkulaufzeit von bis zu 4 Stunden sowie einer Boombox-Funktion, erleben Sie, warum Sie keinen anderen Projektor mehr möchten.
300 cm (120") in True Full HD, 1080p
Xtreme Klang und Mobilität
Android TV-Erlebnis
Bluetooth-Boombox-Funktion
Der One-Click-Autofokus macht ein unpraktisches und anstrengendes manuelles Einrichten überflüssig. Dank der Kamera mit hoher Auflösung und dem KI-gesteuerten Autofokus erhalten Sie automatisch gestochen scharfe Bilder.
Ein ultrakompakter PicoPix MaxTV-Projektor mit allen Funktionen, die Sie brauchen. Nutzen Sie die Akkulaufzeit von 4 Stunden im Projektionsmodus oder 10 Stunden im Bluetooth-Lautsprechermodus optimal aus. Die Powerbank-Funktion lädt außerdem alle Ihre Geräte über den USB-C- oder USB-A-Anschluss.
Die DLP-Technologie von Texas Instruments, die in 9 von 10 Kinos weltweit eingesetzt wird, sorgt unter allen Bedingungen für lebendige Bilder, tiefe Kontraste und ein helles Bild. Sie erleben unübertroffene Bilder mit leuchtenden Farben, die zu 100 % das REC709-Signal bereitstellen.
2.9
von 5
8
Bewertungen
Runini
25/04/2022
Norge
Great projector - flawless
This is my second portable Full-HD projector, picture is sharp and detailed with clean picture even on rapid movements, the sound lag when using bluetooth which was present at earlier versions are now history and the built in streaming apps works great. Great projector, the only thing I miss, is to be able to charge it with a USB-C cable and not only a DC socket plug, for even longer battery time when on longer camping trips to avoid packing 230 ->12v converters.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor verfasst
Datum der Verwendung 2021-03-25
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor verfasst
Datum der Verwendung 2021-03-25
marcSW4
08/11/2021
United Kingdom
a perfect upgrade to my PicoPix Max
This is the projector I was expecting!! I participated to the first Indiegogo Campaign for the PicoPix Max and now they upgraded everything! Android OS to ANDROID TV All image corrections are now working with HDMI or USB-C Super good sound And a bigger battery compared to Max. Yes it is a bit bulkier but frankly speaking I prefer my new Max TV
Vorteile
Better brightness, Android TV, super good speakers
Nachteile
a bit bulky
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector verfasst
Datum der Verwendung 2021-10-08
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector verfasst
Datum der Verwendung 2021-10-08
Edouard 5
09/03/2023
France
Verifizierter Käufer
Produit de bonne Qualité,
Le bruit s’entend surtout à l’extinction. Utilisation assez compliquée, peu d’explications, des acronymes pour geeks.
Vorteile
Bonne Qualité image et son
Nachteile
Bruit s’entend quand on l’éteint. Les fonctionnalités pas assez simples, les explications d’acronymes etc…Je n’ai pas trouvé le moyen de faire tenir la batterie pendant 4h
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile verfasst
Datum der Verwendung 2022-02-09
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile verfasst
Datum der Verwendung 2022-02-09
Google, Google Play, YouTube, Android TV und andere Marken sind Marken von Google LLC. Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar.
Projektoren für den direkten Anschluss an und zur Verwendung mit einem automatischen Datenverarbeitungsgerät wie Smartphone, Laptop, PC, Blue-ray Player usw.