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Eingestellt
PR3840/00
Trägt nachweislich zur Schmerzlinderung bei*
Es ist klinisch nachgewiesen, dass Philips PulseRelief durch TENS-Technologie für Schmerzlinderung sorgen kann. Das Gerät ist schlank und leicht und lässt sich daher bequem unter der Kleidung tragen. Die Behandlung wird über eine speziell entwickelte App für Ihr iOS- oder Android-Gerät gesteuert, sodass Sie dabei ein aktives Leben genießen können.
App-gesteuert
15 TENS- und 5 EMS-Programme
60 Intensitätsstufen
Kompatibel mit iOS und Android
Sie können Ihre Behandlung über energiesparende Bluetooth-Technologie auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät (siehe Spezifikationen für Kompatibilität) steuern und so ein hohes Maß an Mobilität während der Verwendung des PulseRelief genießen. So können Sie ohne störende Kabel Ihren täglichen Aktivitäten nachgehen.
PulseRelief bietet eine Vielzahl von Behandlungen. Mit seinen 15 TENS- [transkutane elektrische Nervenstimulation] und 5 EMS- [elektrische Muskelstimulation]-Programmen bietet dieses Gerät vielseitige Therapiemöglichkeiten. Die 15 TENS-Programme können verwendet werden, um geringe bis moderate Muskel- und Skelettschmerzen, Arthrose oder allgemeine chronische Schmerzen zu lindern.* Die 5 EMS-Programme bieten eine Stimulation mit potenzieller Stärkung der Muskeln.
Das Behandlungstagebuch ist Teil der PulseRelief App. Mit einem einzigen Tastendruck auf die Tagebuchfunktion erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihren persönlichen Behandlungsverlauf. Verwenden Sie diese Übersicht zur Optimierung Ihrer Schmerzbehandlung (In Absprache mit Ihrem Arzt oder alleine).
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.7
von 5
48
Bewertungen
MFW61
01/01/2017
Deutschland
Ich komme gut damit zurecht
Die langfristige Wirkungsweise kann ich noch nicht bewerten, die ersten Gehversuche habe ich damit allerdings problemlos hinbekommen. Gute Handhabung und einfache Erklärung. Wenn jetzt noch die Lieferung der neuen Elektroden funktioniert, dann bin ich absolut happy, doch davon gehe ich aus.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PulseRelief PR3840/00 Kabellose Elektrotherapie verfasst
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MCSmurf
03/05/2016
Deutschland
massiert besser als gedacht
Nach Schulterschmerzen und mehreren Massagen beim Physiotherapeuten habe ich als Ergänzung für zu Hause das PulseRelief bestellt. Nach einer Woche täglicher Anwendung abends vor dem Fernseher waren meine Schulterbeschwerden weg. Seit dem wird das Gerät von der ganzen Familie bei Verspannungen mit Begeisterung verwendet. Der einzige Nachteil sind die Pads, die zwar ausgesprochen gut kleben, aber nach etwa 15 Anwendungen die Klebewirkung deutlich nachlässt.
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Diese Bewertung wurde für PulseRelief PR3840/00 Kabellose Elektrotherapie verfasst
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Datornörd
08/07/2017
Sverige
Dyrt men värt pengarna.
Smidig och diskret. Lätt att hantera med iPhone. Tydlig instruktioner. Många funktioner därmed lätt att skräddarsy behandlingen. Jag har tennisarmbåge och ont i ryggen pga mitt jobb med datoranvändning. Det känns så skönt att kunna stimulera musklerna på annat sätt.
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Diese Bewertung wurde für PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi verfasst
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M. Johnson, M. Martinson (2007). Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: A meta-analysis of randomized controlled trials. Pain 130, 157-165 (Wirksamkeit der elektrischen Nervenstimulation bei chronischen Muskel-Skelett-Schmerzen: Meta-Analyse in randomisierten kontrollierten Studien)