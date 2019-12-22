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Eingestellt
8,6-mm-Treiber/geschlossen
integriertes Mikrofon
Schwarz
InEar
Nehmen Sie einen Anruf entgegen und halten Sie Ihre Playlist an. Alles ohne das Smartphone zu berühren. Das integrierte Mikrofon mit Echoreduzierung sorgt für einen klaren Sound, wenn Sie sprechen. Wenn Sie Musik und Podcasts hören, sorgen perfekt abgestimmte Neodym-Akustiktreiber für klaren, detailreichen Sound.
Sie lieben Ihren hochauflösenden Streaming-Service? Hören Sie mehr mit diesen Hi-Res Audio-Kopfhörern. Sie können hohe Frequenzen von bis zu 40 kHz wiedergeben und bieten Ihnen unterwegs mehr Details.
Ein ovaler Akustikkanal und austauschbare Ohrstöpselkappen aus Gummi in drei Größen sorgen für eine perfekte Abdichtung. Genießen Sie ganztägigen Hörkomfort und ausgezeichnete passive Geräuschisolierung.
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Miko957
22/12/2019
France
Pas mal
Belle clarté, belle aigu, manque un peu de basse et diamètre des haut-parleurs un peu trop petit.
Vorteile
Aigu, clarté
Nachteile
Basse
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro verfasst
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Diese Bewertung wurde für 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro verfasst