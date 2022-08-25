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Eingestellt
12,2-mm-Treiber/geschlossen
integriertes Mikrofon
Schwarz
InEar
Nehmen Sie einen Anruf entgegen und halten Sie Ihre Playlist an. Alles ohne das Smartphone zu berühren. Das integrierte Mikrofon mit Echoreduzierung sorgt für einen klaren Sound, wenn Sie sprechen. Wenn Sie Musik und Podcasts hören, sorgen perfekt abgestimmte Neodym-Akustiktreiber für klaren, detailreichen Sound.
Sie lieben Ihren hochauflösenden Streaming-Service? Hören Sie mehr mit diesen Hi-Res Audio-Kopfhörern. Sie können hohe Frequenzen von bis zu 40 kHz wiedergeben und bieten Ihnen unterwegs mehr Details.
Ein ovaler Akustikkanal und austauschbare Ohrstöpselkappen aus Gummi in drei Größen sorgen für eine perfekte Abdichtung. Genießen Sie ganztägigen Hörkomfort und ausgezeichnete passive Geräuschisolierung.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Yokohama
25/08/2022
Deutschland
Das Produkt erfüllt seinen Zweck optimal!
Ich nutze die Kopfhörer fast täglich und das Sounderlebnis ist umwerfend. Ich habe sehr kleine Gehörgänge, weshalb auch die Größe der Gummi-Aufstecker immer etwas schwierig ist, das Problem besteht aber bei diesen Kopfhörern nicht. Wenn die irgendwann mal nicht mehr gehen, werde ich sie mir ein zweites Mal bestellen.
Vorteile
Sounderlebnis, angenehme Tragbarkeit, schickes Design, Komfort, einfache Handhabung
Nachteile
/
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst