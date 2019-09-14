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Eingestellt

Hairclipper series 1000Haarschneider

QC5000/00

2
| (1) Bewertung
Haarschneider
Mit diesem Philips Haarschneider können Sie jeden Look kreieren.
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Keine Übung erforderlich

Haarschneider

Complete control

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Ein gleichmäßiger Haarschnitt ist Ihnen mit unserem patentierten 2D Contour Tracking System garantiert. Es passt sich Ihrer Kopfform an und überlässt Ihnen die Kontrolle über den Schnitt.

Sicheres und einfaches Stylen

Sicheres und einfaches Stylen

Kreieren Sie jeden Style mit bis zu 8 Längen zwischen 1 bis 21 mm mit nur einem verstellbaren Kamm. Das eingebaute Sicherheitssystem ermöglicht Ihnen ein sicheres Schneiden.

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2.0

von 5

1

Bewertung

5
4
3
1

14/09/2019

België

België

cable cassé.

Le câble (plastique de mauvaise qualité) a cassé net à la base de l'appareil alors que je suis très soigneux. Impossible à ouvrir/déclipser sans casser le plastique. Irréparable. Game over.

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux verfasst

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux verfasst

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