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Eingestellt
QC5000/00
Ein gleichmäßiger Haarschnitt ist Ihnen mit unserem patentierten 2D Contour Tracking System garantiert. Es passt sich Ihrer Kopfform an und überlässt Ihnen die Kontrolle über den Schnitt.
Kreieren Sie jeden Style mit bis zu 8 Längen zwischen 1 bis 21 mm mit nur einem verstellbaren Kamm. Das eingebaute Sicherheitssystem ermöglicht Ihnen ein sicheres Schneiden.
2.0
von 5
1
Bewertung
PatrickR
14/09/2019
België
cable cassé.
Le câble (plastique de mauvaise qualité) a cassé net à la base de l'appareil alors que je suis très soigneux. Impossible à ouvrir/déclipser sans casser le plastique. Irréparable. Game over.
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux verfasst
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux verfasst