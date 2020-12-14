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Eingestellt

HeadgroomDo-it-yourself Haarschneider

QC5570/15

4.4

| (150) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.

Haare selbst schneiden – sogar an schwer erreichbaren Stellen

Der einzigartige, um 180° drehbare Scherkopf dieses Philips Haarschneiders macht es leicht, sogar die schwierigsten Stellen zu erreichen. So können Sie sich selbst jederzeit gleichmäßig und präzise die Haare schneiden.

Alle Vorteile anzeigen

mit um 180° drehbarem Scherkopf

Haare selbst schneiden – sogar an schwer erreichbaren Stellen

  • Edelstahlklingen

  • 13 einstellbare Schnittlängen

  • 60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

  • Präzisionskamm für Kurzhaarschnitt

Um 180° drehbarer Kopf für eine einfache Handhabung.

Um 180° drehbarer Kopf für eine einfache Handhabung.

Der drehbare Kopf gibt Ihnen vollständige Kontrolle über den Winkel des Haarschneiders. So können Sie den Kopf neigen, um selbst die schwierigsten Stellen bequem zu erreichen.

13 leicht einzustellende Schnittlängen von 0,5 mm bis 15 mm.

13 leicht einzustellende Schnittlängen von 0,5 mm bis 15 mm.

Drehen Sie das integrierte Zoom-Wheel unter dem Kopf des Haarschneiders, um die gewünschte Schnittlängen auszuwählen und einzustellen. Zwei Kämme bieten Längeneinstellungen von 1 mm bis 15 mm, mit genau 2 mm Abstand zwischen jeder Länge. Verwenden Sie den speziellen Präzisionskamm für einen kurzen Bürstenschnitt, oder verwenden Sie den Haarschneider ohne Kamm, um auf 0,5 mm zu trimmen.

Präzisionskamm für einen extremen Kurzhaarschnitt.

Präzisionskamm für einen extremen Kurzhaarschnitt.

Zusätzliche Präzision für besonders kurze Haarschnitte dank eines speziellen Kamms (Schnittlängen von 0,5 mm bis 3 mm, mit Abstufungen von 0,5 mm).

Technische Daten

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4.4

von 5

150

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

14/12/2020

Deutschland

Deutschland

die genialste Haarschneidemaschine, die es gibt

durch den um 360 Grad drehbaren Scherkopf an allen Stellen des Kopfes und des Gesichts (Bartstutzen und konturieren) einfach zu handhaben.

Vorteile

genial einfache Handhabung für Zuhause, bin begeistert

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Headgroom QC5570/15 Do-it-yourself Haarschneider verfasst

Datum der Verwendung 2018-12-14

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Headgroom QC5570/15 Do-it-yourself Haarschneider verfasst

Datum der Verwendung 2018-12-14

20/02/2019

Deutschland

Deutschland

Für mich der beste Haarschneider

Dieser Haarschneider ist ein funktionierendes, praktisches, sicheres und ergonomisches Gerät. Obendrein noch richtig preiswert weil sehr langlebig. Sehr schade und unverständlich, dass Philips ihn nicht mehr anbietet. Leider ist noch nicht einmal der Kammaufsatz für Schnittlängen 3-15mm ist als Ersatzteil verfügbar. Allein schon aus hygenisches Gründen wird ein Kammaufsatz gelegentlich erneuert.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Headgroom QC5570/32 Do-it-yourself Haarschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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10/08/2014

Deutschland

Deutschland

Top Qualität für Haarschneidegerät

Super Haarschneidegerät welches alle meine Erwartungen erfüllt. Und zum Preis von ca. 60 EUR unschlagbar. Top Qualität.

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Diese Bewertung wurde für Headgroom QC5570/32 Do-it-yourself Haarschneider verfasst

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Diese Bewertung wurde für Headgroom QC5570/32 Do-it-yourself Haarschneider verfasst

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