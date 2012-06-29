Bisher lautete bei mir morgens im Bad immer die Devise: Zeit einplanen! Mit einem Drei-Tage-Bart gehöre ich zu denen, die, wenn es nicht verwildert aussehen soll, sich sehr um ihre Gesichtsbehaarung kümmern müssen... Ich hatte einen Langhaarschneider (mit Drei-Tage-Bart-Funktion) von Remington für das Grobe, einen Nassrasierer von Wilkinson für den Wangen- und den Halsbereich und einen Nasenhaarrasierer mit Präzisionstrimmer für die Feinheiten rund um den Mund. Durch die "Dein Bart für Deutschland"-Aktion mit Jürgen Klopp zur EM (tolle Sache!) bin ich auf den Philips Styleshaver QS6140/32 aufmerksam geworden. Ich war sofort von der Idee einer 3-in-1-Funktion begeistert und da der Preis im erträglichen Rahmen liegt habe ich mir den Rasierer im stylischen Schwarz-Silber-Orange zugelegt - und ich muss sagen, ich bin rundum zufrieden! Der Rasierer liegt super in der Hand - meine erste Befürchtung, dass er etwas "kopflastig" oder zu schwer sein könnte, hat sich mit dem ersten in die Hand nehmen zerschlagen. Zuerst habe ich die "schmale Seite" ausprobiert: der Barttrimmer lässt sich mit einem Drehrad mühelos von 0,5 bis 10 mm einstellen. Das Drehrad kann von beiden Seiten eingesehen werden, so dürften keine "bösen Überraschungen" auftreten. Auch ein versehentliches Drehen des Rades während dem Rasieren ist eher unwahrscheinlich. Der Aufsatz des Barttrimmers gleitet gut über die Haut und besitzt keine störenden Ecken oder Kanten, mit denen man an der Haut hängen bleiben kann (wie es bei meinem alten Trimmer von Remington der Fall war). Durch Abnehmen des Plastikaufsatzes und drehen des Trimmkopfes wird der Präzisionstrimmer aktiviert - dieser funktioniert ebenfalls einwandfrei, ohne Ziepen und Zupfen. Das Ergebnis lautet schon beim ersten Drüberrasieren: glatt! Rasierer einmal umdrehen und den zweiten Einschaltknopf betätigen: der "normale" Rasierer wird aktiviert. Auch hier war ich vom sauberen und glatten Ergebnis überrascht. Bisher habe ich nur nass rasiert und muss sagen, das Trocken-Ergebnis überzeugt wirklich! Kein "Schrubben" auf der Haut, wie ich es befürchtet habe, war nötig - einmal drüber und sauber. Der Rasierer wird in einer Ladeschale geladen und ist nach circa vier Stunden voll. Es gibt keine Möglichkeit, den Rasierer im laufenden Betrieb zu laden. Da ich das aber sowieso über Nacht mache, stört mich dieser Fakt nicht. Die Reinigung kann unter fließendem Wasser erfolgen und ist somit sehr einfach und hygienisch! Volle fünf Sterne für den Bart für Deutschland! ;-)