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Eingestellt

StyleShaverwasserdichter Styler und Rasierer

QS6140/32

3.9

| (76) Bewertungen

1 Auszeichnung

Finde deinen Style

Kreieren Sie mit dem Styleshaver jeden gewünschten Look. Mit einfachen Handbewegungen bietet Ihnen dieser zweigliedrige elektrische Barttrimmer und -Styler alles, was Sie für einen perfekt gestylten Bart, einen Dreitagebart oder eine glatte Rasur benötigen – auch bei widerspenstigen Bärten.

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Trimmen, stylen und rasieren – mit einem Produkt

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  • Pro

Barttrimmer mit 12 Längeneinstellungen von 0,5 bis 10 mm

Barttrimmer mit 12 Längeneinstellungen von 0,5 bis 10 mm

Mit dem 32 mm breiten Philips Bartschneider (Dreitagebart-Funktion) mit 12 anpassbaren Längeneinstellungen von 0,5 bis 10 mm erhalten Sie genau die Bartlänge, die Sie sich wünschen. Drehen Sie das Rädchen, um Ihre gewünschte Länge einzustellen. Der robuste Metalltrimmer mit hautschonenden, abgerundeten Klingen garantiert ein präzises und gleichmäßiges Ergebnis.

Zweiseitiger Trimmer: 32mm- und 15mm-Seite für perfekte Details

Zweiseitiger Trimmer: 32mm- und 15mm-Seite für perfekte Details

Nehmen Sie den anpassbaren Kammaufsatz ab, und Sie erhalten darunter einen zweiseitigen Präzisionstrimmer mit einem 32 mm breiten leistungsstarken Trimmer auf der einen und einem 15 mm breiten Präzisionstrimmer auf der anderen Seite – optimal für die Verwendung an schwer erreichbaren Stellen, wie z. B. unter der Nase und um den Mund. Er schneidet besonders nah an der Haut, ohne sie dabei zu verletzen. Dank der geringen Größe und dem angewinkelten Design können Sie zudem gut sehen, wie Sie bei Falten und Details vorgehen müssen.

Dualer Rasierer mit Trimmer für das Rasieren selbst widerspenstigster Bärte

Dualer Rasierer mit Trimmer für das Rasieren selbst widerspenstigster Bärte

Der Rasierer mit zwei Scherfolien sorgt für eine einfache Entfernung von Stoppeln um Ihren Bart und sogar im Halsbereich. Der integrierte Mitteltrimmer erfasst längere, widerspenstigere Haare, während die zwei federnd gelagerten Scherfolien alles andere perfekt glatt rasieren.

Technische Daten

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3.9

von 5

76

Bewertungen

29/06/2012

Deutschland

Deutschland

Einer für Alles!

Der Philips Styleshaver ist mein erster Elektrorasierer. Bisher habe ich meist den Bart ewig wachsen lassen, bis sich meine Freundin beschwerte. Dann kam immer der Kahlschlag mit dem Nassrasierer. Dank des Philips hat das nun ein Ende. Der Rasierer sieht nicht nur extrem stylisch aus und liegt gut in der Hand, er macht seinen Job auch wirklich gut. Wenn der Bart zu lang wird, stutze ich innerhalb von wenigen Minuten auf die gewünschte Länge mit dem Trimmer. Die per Drehrad wählbare Stufenregelung von 1-10mm in 0,5mm Schritten ist klasse. Nimmt man den Aufsatz ab, hat man auch die Möglichkeit auf 0,5mm zu trimmen. Den drehbaren Trimmkopf fürs "feintuning" in den Ecken benötige ich nicht, mag aber für Leute, die Fans von feinen Bartlinien sind ein nettes Gimmick sein. Lästiges säubern entfällt: Der Trimmkopf ist unter fließendem Wasser abwaschbar! Nun zum Rasierkopf. Grundsätzlich war ich da vorher etwas skeptisch. Vor einigen Jahren habe ich ein mal einen Elektrorasierer ausprobiert und hatte mit Hautirritationen zu kämpfen. Außerdem war mir das Ergebnis nicht glatt genug. Natürlich geht nichts über eine gründliche Nassrasur. Aber der Philips erledigt seine morgendliche Aufgabe zügiger und ebenfalls gut. Die Haut wird nur minimal angegriffen und das Ergebnis ist durchaus mehr als zufriedenstellend. Wahrscheinlich erledigen teurere Elektrorasierer dies noch besser, aber zum einen kann ich das nicht bewerten und zum anderen habe ich auch nicht mehr und nicht weniger von diesem Alleskönner erwartet. Den Preis finde ich auch durchaus angemessen, wenn man bedenkt, dass man kein Zweitgerät mehr zu kaufen braucht und sich den Platz im Badezimmerschrank sparen kann.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für StyleShaver QS6140/32 wasserdichter Styler und Rasierer verfasst

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27/06/2012

Deutschland

Deutschland

Super Allrounder!

Der Styleshaver gefällt mir sehr sehr gut! Bisher habe ich sowohl einen Rasierer, als auch einen seperaten Bart-Trimmer im Bad stehen gehabt. Ab jetzt brauche ich nur noch ein Gerät. Ich erziele mit dem Styleshaver sehr gute Rasierergebnisse sowohl bei der Komplettrasur, als auch beim Bart-Trimmen. Danach einfach kurz unter dem Wasserhahn ausspülen, zurück in die Ladestation, fertig! Das Design ist wunderschön, sieht man mal von der etwas einfach gehaltenen Ladestation ab (dort ist wohl eher an Funktionalität als an Design gedacht worden). Der Rasier macht wirklich was her, liegt super in der Hand (überhaupt keine Gefahr, einmal abzurutschen) und ermöglicht eine sehr präzise Handhabung bei jeder Art von Rasur. Die Akkustandzeit ist auch sehr gut. Ob das langfristig so bleiben wird, kann ich nach einem Monat natürlich noch nicht beurteilen. Am besten finde ich, dass ich jetzt 12 verschiedene Trimmstufen für meinen Bart habe. Bei meinem letzten Trimmer (kein Philips Produkt) waren es gerade einmal 5 Stufen. Insgesamt kann ich den Styleshaver nur weiterempfehlen! Top!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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24/06/2012

Deutschland

Deutschland

Mit dem styleshaver zum erfolg!

meine ersten eindrücke zum neuen schicken STYLESHAVER von Philips, der name ist echt programm, er macht schon nen sehr guten eindruck in der verpackung aber noch schicker ist er fertig aufgestellt im bad(da hat er seinen platz schnell gefunden und ist immer griffbereit) die praktische halterung macht echt sinn und erspart das lästige suchen und einstecken des ladekabels dank der kontakte in der halterung(nicht so beim vorherigen rasierer, dessen ladekabel nie griffbereit war und immer gesucht wurde) aber nun zum wirklich entscheidenden, die handhabung, leichter gehts wirklich nicht, selbst für einen rasiermuffel wie mich;-) der rasiere kam zum richtigen zeitpunkt, nach nem monat ohne eine einzige rasur, einfach rasiere auspacken, den barttrimmer draufstecken, die gewünschte länge einstellen und starten, ohne ziehen und mit präziesen schnitten erzielt man in kürzester zeit ein perfektes und unkompliziertes ergebniss bei dem man jedes noch so wiederspenstige haar erwischt, nach der rasur das gerät einfach abspülen und fertig. FAZIT: TOP GERÄT IM SCHICKEN DESIGN MIT EINFACHER BEDIENUNG DAS MANN GAR NICHT MEHR AUS DER HAND GEBEN WILL ;-) P.S. der Philips Styleshaver hat seinen festen Platz in meiner Bartpflege gefunden!

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