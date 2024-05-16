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Eingestellt
Kreieren Sie Ihren eigenen Style
Kreieren Sie Ihren eigenen Stil mit dem Philips StyleShaver. Mit einfachen Handbewegungen bietet Ihnen dieser zweigliedrige Bart-Styler alles, was Sie zum Stylen Ihres Barts nach Ihrem Geschmack – vom perfekten Drei-Tage-Bart über den genau gestylten Bart bis hin zur glatten Rasur – benötigen.
Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
0,5 mm Abstände
Zweiseitiger Trimmer
75 Min. Akkubetrieb/4 Std. Ladezeit
Rasierer mit 2 Scherfolien
Dank des Trimmers aus Metall (32 mm) und des Kammaufsatzes mit 12 anpassbaren Längeneinstellungen erhalten Sie genau die Bartlänge, die Sie sich wünschen. Stellen Sie mit dem Zoom-Wheel Ihre perfekte Längeneinstellung fest ein. Der robuste Metalltrimmer mit hautschonenden, abgerundeten Klingen garantiert ein präzises und gleichmäßiges Ergebnis.
Der neue Rasierer mit zwei Scherfolien sorgt für eine einfache Entfernung von Stoppeln um Ihren Bart. Der integrierte Mitteltrimmer erfasst längere, widerspenstigere Haare, während die zwei federnd gelagerten Scherfolien alles andere perfekt glatt rasieren.
Nehmen Sie den anpassbaren Kammaufsatz ab, und Sie erhalten darunter einen zweiseitigen Trimmer aus Metall. Verwenden Sie die Seite mit 32 mm, um mit hoher Leistung zu trimmen, und die 15 mm Seite für präzise Detailarbeit an schwer erreichbaren Stellen. Die abgerundeten Spitzen sorgen für einen angenehmen Hautkontakt. Die feineren Schneideelemente liefern perfekte Trimmergebnisse – hervorragend für kleine Details oder an Stellen wie unter der Nase und um den Mund.
4.2
von 5
30
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Uludas
16/05/2024
Deutschland
Beste Produkt als Rasierer und Schneider.
Beste Rasierer und Schneider gerät seit ich Jahren benutze
Vorteile
Sehr gute gerät
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleShaver QS6141/32 Wasserdichter Rasierer und Styler verfasst
Datum der Verwendung 2022-05-16
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleShaver QS6141/32 Wasserdichter Rasierer und Styler verfasst
Datum der Verwendung 2022-05-16
PatrickG
27/04/2014
Deutschland
Ein geniales Produkt
Ein geniales Produkt welches meinen bisherigen Rasierer und Langhaar-/Bart-Schneider klaglos ersetzen wird. Normalerweise trage ich einen „3 Tage Bart“ welchen ich einfach mit einem Bartschneider ohne Längenaufsatz schneide und anschließend mit einem Trockenrasierer Bereiche wie Hals und Wangen rasiere. All dieses kann ich nun mit einem einzigen Gerät erledigen, was besonders auf Reisen enorm praktisch ist. Der Rasierer funktioniert trocken sehr gut, ohne dass größere Hautirritationen, bei meiner doch eher empfindlichen Haut aufgetreten sind. Den Einsatz von Rasierschaum oder Rasiergel habe ich daher noch gar nicht getestet. Ein Highlight ist der „Style-Shaver“, also der Langhaar bzw. Bartschneider. Durch einfaches drehen des Kopfes kann zwischen dem breiteren 32mm oder dem 15mm Trimmer für die Detail Bereiche gewählt werden. Die Scherblätter sind scharf und schneiden den Bart ohne ziepen. Die abgerundeten Spitzen sorgen besonders an empfindlichen Stellen dafür das, eine Rasur ohne ziepen und piksen oder gar Verletzungen möglich ist. Der Kammaufsatz lässt sich durch das „Zoom-Wheel“ in 12 Stufen einstellen, und ist vor unabsichtlichem zusammenschieben gesichert. Das Gerät ist komplett Wasserdicht, was eine Reinigung besonders einfach macht. Mein alter Bartschneider konnte zwar unter fließendem Wasser gereinigt werden, man musst allerdings immer extrem aufpassen, da Bereiche wie Ein-/Ausschalter und Stromanschluss nicht mit Wasser in Berührung kommen durften. Dieses Problem entfällt bei dem Philips StyleShaver nun komplett. Ich habe mich damit testweise unter der Dusche rasiert, was ohne Einschränkungen möglich war (leider fehlt in der Bedienungsanleitung ob und in wie weit das gerät in Kombination mit Wasser betrieben werden darf.) Abschließend kann man sagen, das macht Gerät einen soliden, gut verarbeiteten Eindruck und wird meinen bisherigen Rasierer und Bartschneider in Rente schicken.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleShaver QS6141/32 Wasserdichter Rasierer und Styler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleShaver QS6141/32 Wasserdichter Rasierer und Styler verfasst
Somalia01
24/04/2014
Deutschland
modernes Design
Der Philips Style Shaver ist bis jetzt der beste Bartschneider welchen ich hatte. er liegt ausgezeichnet in der Hand. Man hat für jedes neue Bartstyling die richtigen Aufsätze. Auch die Akkulaufzeit ist super. Hier kann man eigentlich nichts vermissen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleShaver QS6141/32 Wasserdichter Rasierer und Styler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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