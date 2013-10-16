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Kreieren Sie mit dem Styleshaver jeden gewünschten Look. Mit einfachen Handbewegungen bietet Ihnen dieser zweigliedrige elektrische Barttrimmer und -Styler alles, was Sie für einen perfekt gestylten Bart, einen Dreitagebart oder eine glatte Rasur benötigen – auch bei widerspenstigen Bärten.
Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
Pro
Mit dem 32 mm breiten Philips Bartschneider (Dreitagebart-Funktion) mit 12 anpassbaren Längeneinstellungen von 0,5 bis 10 mm erhalten Sie genau die Bartlänge, die Sie sich wünschen. Drehen Sie das Rädchen, um Ihre gewünschte Länge einzustellen. Der robuste Metalltrimmer mit hautschonenden, abgerundeten Klingen garantiert ein präzises und gleichmäßiges Ergebnis.
Nehmen Sie den anpassbaren Kammaufsatz ab, und Sie erhalten darunter einen zweiseitigen Präzisionstrimmer mit einem 32 mm breiten leistungsstarken Trimmer auf der einen und einem 15 mm breiten Präzisionstrimmer auf der anderen Seite – optimal für die Verwendung an schwer erreichbaren Stellen, wie z. B. unter der Nase und um den Mund. Er schneidet besonders nah an der Haut, ohne sie dabei zu verletzen. Dank der geringen Größe und dem angewinkelten Design können Sie zudem gut sehen, wie Sie bei Falten und Details vorgehen müssen.
Der Rasierer mit zwei Scherfolien sorgt für eine einfache Entfernung von Stoppeln um Ihren Bart und sogar im Halsbereich. Der integrierte Mitteltrimmer erfasst längere, widerspenstigere Haare, während die zwei federnd gelagerten Scherfolien alles andere perfekt glatt rasieren.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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4.1
von 5
126
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
RMiCH
16/10/2013
Suisse
Preislich klein aber fein
Als junger Mann rasiere ich mich sehr oft und bis heute habe ich dies mit Einwegrasierern, Trimmer etc. gemacht und war ehrlich gesagt nie zufrieden. Entweder war es nicht gut für meine Haut oder das Ergebnis schlichtweg schlecht. Der QS6160 sprach mich durch die Vielseitigkeit sehr an, jedoch dachte ich nicht, dass ich damit zufrieden werden würde.. Ist schliesslich ein Spottpreis in meinen Augen (und ich bin noch Lehrling). Der Trimmer tut seine Sache sehr gut und die 2 Aufsätze sind sehr praktisch. Der Rasierer am anderen Ende ist auch sehr gut, auch wenn ich halt 2-3 mal nachrasieren muss (denke solange man nicht zu viel Geld hat ist das bei den Meissten sowieso der Fall). Viele haben was gegen seine Handlichkeit wobei ich sagen muss, dass mir der Rasierer sehr gut in der Hand liegt und alles sehr bequem abläuft beim rasieren. Das einzige Negative für mich ist, dass man die Station braucht um den Akku zu laden. Ich würde jedenfalls nicht wechseln wollen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleShaver QS6160/32 wasserdichter Styler und Rasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Gökki
16/10/2013
Suisse
Preislich klein aber fein
Als junger Mann rasiere ich mich sehr oft und bis heute habe ich dies mit Einwegrasierern, Trimmer etc. gemacht und war ehrlich gesagt nie zufrieden. Entweder war es nicht gut für meine Haut oder das Ergebnis schlichtweg schlecht. Der QS6160 sprach mich durch die Vielseitigkeit sehr an, jedoch dachte ich nicht, dass ich damit zufrieden werden würde.. Ist schliesslich ein Spottpreis in meinen Augen (und ich bin noch Lehrling). Der Trimmer tut seine Sache sehr gut und die 2 Aufsätze sind sehr praktisch. Der Rasierer am anderen Ende ist auch sehr gut, auch wenn ich halt 2-3 mal nachrasieren muss (denke solange man nicht zu viel Geld hat ist das bei den Meissten sowieso der Fall). Viele haben was gegen seine Handlichkeit wobei ich sagen muss, dass mir der Rasierer sehr gut in der Hand liegt und alles sehr bequem abläuft beim rasieren. Das einzige Negative für mich ist, dass man die Station braucht um den Akku zu laden. Ich würde jedenfalls nicht wechseln wollen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Cutler52
18/10/2012
Suisse
Dieses Produkt ist sehr vielseitig und entspricht meinen Bedürfnissen.
Für mich der Perfekte Begleiter Tag fuer Tag. Stimmt so fuer mich.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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