Seit kurzem hat der neue Philips StyleShaver QS6161/32 meinen alten Philips QC 5040 abgelöst nach vielen Jahren treuer Dienste und ich bin wirklich restlos begeistert. Nicht nur das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Mitgeliefert werden neben dem StyleShaver selbst auch zwei verschiedene Trim-Aufsätze, eine schlichte Aufbewahrungstasche, ein Reinigungsbürstchen, ein Netzteil, eine Schutzkappe für den Rasierteil, eine praktische Aufladehalterung und eine Bedienungsanleitung samt Garantie-Schein. Das Edelstahl-Design des Rasierers ist wirklich elegant und sieht sehr hochwertig aus. Der Rasierer liegt sehr gut in der Haut und ist dabei weder zu schwer noch zu leicht. Auf der Oberseite des Rasierers befindet sich der Shaver und auf der Unterseite sozusagen dann der Styler. Der Styler lässt sich drehen und besteht aus einer großen Schnittfläche und einer kleinen Schnittfläche, mit der man ideal an schwierig gelegenen Haaren, beispielsweise in der Halsgegend heran kommen kann. Die beiden mitgelieferten Aufsätze - einer sogar extra für einen Dreitagebart! - lassen sich dann direkt auf den Styler aufsetzen. In der Mitte des Rasierers befindet sich außerdem ein Rädchen, mit dem man die gewünschte Länge der Rasur einstellen kann. Hierbei kann man für den Trimmer einer Länge von 0,5mm bis 10mm einstellen, insgesamt 12 verschiedene Längeneinstellungen. Zum Laden kann man den Rasierer dann einfach in die mitgelieferte Halterung setzen. Zum Aufladen befinden sich dabei am Rasierer zwei Kontakte, jeweils an den Seiten. Nach dem vollständigen Laden des Rasierers, was gerade einmal eine Stunde beansprucht und immerhin 75 Minuten Rasieren verspricht, kann es endlich losgehen. Nun gilt es erst einmal zwischen Trocken- und Nassrasur zu entscheiden, da beide Arten der Rasur mit diesem tollen Gerät möglich sind. Ich rasiere häufiger trocken und entscheide mich nun für 3 mm Länge und den Dreitagebart-Aufsatz, den ich zuvor noch bei keinem anderen Gerät gesehen habe. Nach der Rasur habe ich keinerlei Hautirritationen und konnte auch mühelos an kantigen Stellen am Hals sicher und einfach rasieren. Die Rasierleistung ist wirklich richtig gut und die recht scharfen Klingen passen sich durch das leichte Eindrücken perfekt den Gesichtskonturen an, so dass man nach der Rasur keinerlei Hautirritationen hat. Nach der Rasur lässt sich der Rasierer dann durch einfaches Abnehmen der Kappe schnell und unkompliziert mit Wasser und dem Reinigungsbürstchen ausspülen. Fazit: Ich bin wirklich ganz begeistert von dem neuen Styleshaver. Meinen Dreitagebart kann ich mit dem Styler sehr präzise trimmen und stylen. Die Handhabung und Reinigung ist sehr einfach und insgesamt bin ich schlichtweg sehr zufrieden. Volle Punktzahl und klare Kaufempfehlung für alle, die auf der Suche nach einem tollen Kombigerät sind, das seinen Preis wert ist.