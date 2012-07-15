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Eingestellt

Scherköpfe

RQ12/50

2.8

| (336) Bewertungen

Für eine jederzeit gründliche Rasur

In zwei Jahren schneiden Ihre Scherköpfe 9 Millionen Barthaare in Ihrem Gesicht. Ersetzen Sie die Scherköpfe um wieder 100 % Leistung zu erhalten.

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Wechseln Sie alle 2 Jahre die Scherköpfe für optimale Ergebnisse

Für eine jederzeit gründliche Rasur

  • UltraTrack

  • Ersatzeinheit

Das Philips SensoTouch GyroFlex 3D-System passt sich den Konturen von Gesicht und Hals nahtlos an.

Das Philips SensoTouch GyroFlex 3D-System passt sich den Konturen von Gesicht und Hals nahtlos an.

Das GyroFlex 3D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich perfekt den Gesichtskonturen an, für eine Anwendung mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.

Die UltraTrack-Scherköpfe erfassen jedes Haar in wenigen Zügen.

Die UltraTrack-Scherköpfe erfassen jedes Haar in wenigen Zügen.

Genießen Sie eine gründliche Rasur mit minimaler Hautirritation. Der Scherkopf verfügt über drei spezielle Klingenkränze: Schlitze für normales Haar, Kanäle für lange oder glatt anliegende Haare und Löcher für sehr kurze Härchen.

Rasierer mit Super Lift & Cut-Technologie

Rasierer mit Super Lift & Cut-Technologie

Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.

Technische Daten

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Bewertungen

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2.8

von 5

336

Bewertungen

15/07/2012

Suisse

Suisse

Dieses Produkt löst Begeisterung aus

In der Tat habe ich noch nie so einen zuverlässigen Rasierer besessen der mir jeden Tag seine volle Unterstützung bietet und für höchste Ansprüche ausgelegt ist. Dazu liegt er gut in der Hand und die spielend leichte Reinigung lässt ihn immer wieder wie neu erscheinen. Gratuliere!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für RQ12/50 Scherköpfe verfasst

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Diese Bewertung wurde für RQ12/50 Scherköpfe verfasst

20/09/2018

Deutschland

Deutschland

Besser als die hier oft beschriebenen Mängel

Mit sehr gemischten Gefühlen habe ich den "neuen" Scherkopf gekauft. So teuer und so schlecht bewertet. Ich komme aus einer Familie die schon seit den 50ger Jahren(mein Vater hatte den elfenbeinfarbenen Rasierer mit einem Messer) benutzt. Ich hatte in den 60gern schon mit 2 Messern angefangen. Mein Sohn dann vor fast 20 Jahren mit 3 Messern. Wir, mit unseren Bartwirbeln, waren immer zufrieden. Auch jetzt kann ich die Kritik auf dieser Seite nicht verstehen. Die Reinigung ist jetzt meiner Ansicht nach besser gelöst, als vorher mit den klappbare Messern. Die Rasur ist nun wieder wie bei einem neuen Rasierer. Eigentlich brauche ich den Kopf nicht mehr so oft wie vorher zerlegen, er lässt sich besser unter dem Wasserstrahl reinigen, als der alte Kopf. Ich habe es trotzdem nun schon öfter gemacht. Durch den Halter ist das auch längst nicht mehr so fummelig wie beim Alten. Ob die Plastikmesserhalter schlechter sind als die alten Messer aus Metall, kann ich nach 3x zerlegen noch nicht beurteilen. Bis jetzt ist da noch nichts ausgeleiert. Ich bin froh, daß mein Rasierer wieder so gut ist, wie schon seit Jahrzehnten.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für RQ12/70 Schereinheit verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für RQ12/70 Schereinheit verfasst

13/03/2018

Deutschland

Deutschland

Produkt ist sehr Benutzerfreundlich

problemlose Reinigung; Zusammenbau mit einem Klick!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für RQ12/70 Schereinheit verfasst

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Diese Bewertung wurde für RQ12/70 Schereinheit verfasst

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