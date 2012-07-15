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Eingestellt
RQ12/70
Aus dem Programm genommen
Kaufen Sie stattdessen SH70
Die RQ12 Schereinheit ist mit allen SensoTouch 3D (RQ12xx) und Arcitec (RQ10xx) Rasierern kompatibel.
Die V-Track-Präzisionsklingen PRO führen jedes Haar sanft in die optimale Position, selbst flach anliegende Haare und Haare unterschiedlicher Länge bei 1- bis 3-Tage-Bart. Schneidet 30 % gründlicher* in weniger Zügen und ist sanft zur Haut.
Die in 8 Richtungen beweglichen Scherköpfe passen sich jeder Kontur Ihres Gesichts und Halses an. Erfassen Sie mit jedem Zug 20 % mehr Haare für ein besonders gründliches und glattes Ergebnis.
2.8
von 5
336
Bewertungen
Goofy
15/07/2012
Suisse
Dieses Produkt löst Begeisterung aus
In der Tat habe ich noch nie so einen zuverlässigen Rasierer besessen der mir jeden Tag seine volle Unterstützung bietet und für höchste Ansprüche ausgelegt ist. Dazu liegt er gut in der Hand und die spielend leichte Reinigung lässt ihn immer wieder wie neu erscheinen. Gratuliere!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für RQ12/50 Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für RQ12/50 Scherköpfe verfasst
KlausP
20/09/2018
Deutschland
Besser als die hier oft beschriebenen Mängel
Mit sehr gemischten Gefühlen habe ich den "neuen" Scherkopf gekauft. So teuer und so schlecht bewertet. Ich komme aus einer Familie die schon seit den 50ger Jahren(mein Vater hatte den elfenbeinfarbenen Rasierer mit einem Messer) benutzt. Ich hatte in den 60gern schon mit 2 Messern angefangen. Mein Sohn dann vor fast 20 Jahren mit 3 Messern. Wir, mit unseren Bartwirbeln, waren immer zufrieden. Auch jetzt kann ich die Kritik auf dieser Seite nicht verstehen. Die Reinigung ist jetzt meiner Ansicht nach besser gelöst, als vorher mit den klappbare Messern. Die Rasur ist nun wieder wie bei einem neuen Rasierer. Eigentlich brauche ich den Kopf nicht mehr so oft wie vorher zerlegen, er lässt sich besser unter dem Wasserstrahl reinigen, als der alte Kopf. Ich habe es trotzdem nun schon öfter gemacht. Durch den Halter ist das auch längst nicht mehr so fummelig wie beim Alten. Ob die Plastikmesserhalter schlechter sind als die alten Messer aus Metall, kann ich nach 3x zerlegen noch nicht beurteilen. Bis jetzt ist da noch nichts ausgeleiert. Ich bin froh, daß mein Rasierer wieder so gut ist, wie schon seit Jahrzehnten.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für RQ12/70 Schereinheit verfasst
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Diese Bewertung wurde für RQ12/70 Schereinheit verfasst
Bäckus
13/03/2018
Deutschland
Produkt ist sehr Benutzerfreundlich
problemlose Reinigung; Zusammenbau mit einem Klick!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für RQ12/70 Schereinheit verfasst
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