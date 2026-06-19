Eine Technologie, die Freiheit bedeutet

Kabellose Funk-Systeme, die im Bereich von UHF (ultrahohe Frequenz) arbeiten, gewährleisten einen reinen und klaren Empfang. Sie werden nie wieder durch Kabel eingeschränkt. Bewegen Sie sich frei nach Belieben. Und Sie werden auch nie wieder über das Kopfhörerkabel stolpern.