Integrierte Lautsprecher mit XSL-Akustik für dynamischen Sound

XSL-Akustik sorgt bei der ShoqBox für dynamischen Sound und kräftigen Bass. Durch die Kombination von klaren Höhen und Tönen im mittleren Bereich mit leistungsstarken Bässen wird eine beeindruckende Klangwiedergabe erzielt. Fortschrittliche Lautsprechertreiber mit Hightech-Material aus Titankonen und Neodymmagneten erzeugen einen Schalldruck, der fast doppelt so kräftig wie bei einem herkömmlichen Lautsprechertreiber gleicher Größe ist. Die exakte Abstimmung zwischen dem Lautsprechertreiber, der speziellen Akustikarchitektur und den Schaltkreisen garantiert eine überragend dynamische Klangleistung bei kleinen Gehäusen.