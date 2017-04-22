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Eingestellt
Straffere, jugendlicher aussehende Haut
Beleben Sie Ihre Haut, und behalten Sie ihr natürlich jugendliches Aussehen mit dem VisaCare DualAction Air Lift- und Peelingsystem bei. Massiert die Haut und fördert so die Durchblutung, während abgestorbene Hautzellen entfernt und die natürliche Zellenerneuerung unterstützt wird.
Behandlung zur Hauterneuerung
mit schonendem und normalem Aufsatz
Philips VisaCare Mikrodermabrasion regt die Hauterneuerung an und sorgt für eine glattere, straffere und strahlendere Haut.
93 % der getesteten Frauen berichteten, dass sich die Haut sofort straffer anfühlte. 84 % stimmen zu, dass sich ihre Haut strahlender anfühlt, 84 % bemerkten, dass Ihre Haut gesünder sei*.
Massiert die Haut, fördert die Durchblutung und entfernt gleichzeitig tote Hautzellen, wodurch eine natürliche Zellenerneuerung ermöglicht wird.
Auszeichnungen
4.5
von 5
242
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
Cadente
22/04/2017
Suisse
Sehr zufrieden *****
Die Haut ist sichtbar glatter und wird besser durchblutet. Ich empfehle es am Abend weil man am Morgen eine wunderschöne frische Ausstrahlung hat.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrasion verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrasion verfasst
AS40
19/04/2015
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr gut
Einfache Handhabung. Die Haut ist nach der Behandlung spürbar glatter und fühlt sich total frisch an. Sehr gut!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrasion verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Sonja47
24/01/2015
Suisse
Investition lohnt sich!
Zwar extrem teuer, die Investition lohnt sich aber! Merke den Unterschied bereits nach 3 Anwendungen. Haut ist viel feiner und strahlt, als ob ich in den Ferien gewesen wäre. Ist nicht mit einem normalen Peeling zu vergleichen. Super, ich bin begeistert!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrasion verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrasion verfasst
Unabhängige Testergebnisse von 75 Verbrauchern nach 4 Wochen Behandlung, Großbritannien 2014