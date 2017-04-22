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Eingestellt

VisaCareMikrodermabrasion

SC6240/01

4.5

| (242) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.

2 Auszeichnungen

Straffere, jugendlicher aussehende Haut

Beleben Sie Ihre Haut, und behalten Sie ihr natürlich jugendliches Aussehen mit dem VisaCare DualAction Air Lift- und Peelingsystem bei. Massiert die Haut und fördert so die Durchblutung, während abgestorbene Hautzellen entfernt und die natürliche Zellenerneuerung unterstützt wird.

Alle Vorteile anzeigen

mit Philips VisaCare Mikrodermabrasionssystem

Straffere, jugendlicher aussehende Haut

  • Behandlung zur Hauterneuerung

  • mit schonendem und normalem Aufsatz

Für eine jugendlicher aussehende Haut

Philips VisaCare Mikrodermabrasion regt die Hauterneuerung an und sorgt für eine glattere, straffere und strahlendere Haut.

Strahlende Haut, die sich glatter und straffer anfühlt, in 4 bis 6 Wochen

Strahlende Haut, die sich glatter und straffer anfühlt, in 4 bis 6 Wochen

93 % der getesteten Frauen berichteten, dass sich die Haut sofort straffer anfühlte. 84 % stimmen zu, dass sich ihre Haut strahlender anfühlt, 84 % bemerkten, dass Ihre Haut gesünder sei*.

DualAction Air Lift- und Peelingsystem

DualAction Air Lift- und Peelingsystem

Massiert die Haut, fördert die Durchblutung und entfernt gleichzeitig tote Hautzellen, wodurch eine natürliche Zellenerneuerung ermöglicht wird.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.5

von 5

242

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

22/04/2017

Suisse

Suisse

Sehr zufrieden *****

Die Haut ist sichtbar glatter und wird besser durchblutet. Ich empfehle es am Abend weil man am Morgen eine wunderschöne frische Ausstrahlung hat.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrasion verfasst

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Diese Bewertung wurde für VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrasion verfasst

19/04/2015

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Sehr gut

Einfache Handhabung. Die Haut ist nach der Behandlung spürbar glatter und fühlt sich total frisch an. Sehr gut!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrasion verfasst

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24/01/2015

Suisse

Suisse

Investition lohnt sich!

Zwar extrem teuer, die Investition lohnt sich aber! Merke den Unterschied bereits nach 3 Anwendungen. Haut ist viel feiner und strahlt, als ob ich in den Ferien gewesen wäre. Ist nicht mit einem normalen Peeling zu vergleichen. Super, ich bin begeistert!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrasion verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Unabhängige Testergebnisse von 75 Verbrauchern nach 4 Wochen Behandlung, Großbritannien 2014