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Eingestellt

Philips AventKlassik+-Geschenkset

SCD374/01

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*

Das Philips Avent Klassik+-Geschenkset besteht aus einer durchsichtigen Klassik+-Flasche (125 ml), einer verzierten Klassik+-Flasche (260 ml) und zwei verzierten Schnullern mit passenden Tiermotiven.

Alle Vorteile anzeigen

Entwickelt für unterbrechungsfreies Füttern

Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*

  • Flaschen, Schnuller

  • 260 ml

  • 125 ml

  • ab 0 Monaten

Anti-colic-System verringert nachweislich Koliken*

Anti-colic-System verringert nachweislich Koliken*

Unser Anti-Kolik-System wurde entwickelt, damit Luft nicht in den Bauch deines Babys gelangt, um Koliken und Unwohlsein zu reduzieren. Durch das in den Sauger integrierte Ventil wird eine Vakuumbildung vermieden, während dein Baby trinkt, und die Luft wird an den Boden der Flasche zurückgeleitet. So bleibt die Luft in der Flasche und gelangt nicht in den Bauch deines Babys, was Blähungen, Koliken und Reflux verringert.

60 % weniger nächtliches Unwohlsein*

60 % weniger nächtliches Unwohlsein*

Die Anti-colic Flasche von Philips Avent sorgt für weniger Unwohlsein. Bei Babys, die mit Anti-colic Flaschen von Philips Avent gefüttert wurden, kam es – im Vergleich zu Babys, die mit einer anderen Anti-colic Flasche gefüttert wurden – zu 60 % weniger nächtlichem Unwohlsein. *

Gerippte Struktur verhindert Einschlupfen des Saugers – für unterbrechungsfreies Füttern

Gerippte Struktur verhindert Einschlupfen des Saugers – für unterbrechungsfreies Füttern

Die geriffelte Oberflächenstruktur verhindert, dass der Sauger zusammenfällt und ermöglicht so ein gleichmäßiges Trinken.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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5.0

von 5

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Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

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1

24/01/2018

Portugal

Portugal

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Excelente, simples e eficaz. Muito útil para o bebe

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCD374/01 Conjunto de oferta da gama Classic+ verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011

  2. Zwei Wochen alte Babys, die mit Philips Avent Flaschen gefüttert wurden, zeigten weniger Koliken und deutlich weniger Unwohlsein in der Nacht als mit anderen Flaschen gefütterte Babys.

  3. Das Saugerdesign verhindert nachweislich das Einschlupfen des Saugers und damit verbundenes Einsaugen von Luft – für weniger Unterbrechungen beim Füttern.

  4. Was sind Koliken, und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen und Unwohlsein.