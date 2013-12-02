ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Maximale Luftzirkulation für sensible Haut
  • Maximale Luftzirkulation für sensible Haut
  • Maximale Luftzirkulation für sensible Haut
  • Maximale Luftzirkulation für sensible Haut
  • Maximale Luftzirkulation für sensible Haut
  • Maximale Luftzirkulation für sensible Haut

Eingestellt

Philips AventTrendige Freeflow Schnuller

SCF133/32

5
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.
Maximale Luftzirkulation für sensible Haut
Die Avent kiefergerecht geformten, weichen und symmetrischen Sauger sorgen für eine natürliche Entwicklung von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch. Alle Avent Schnuller bestehen aus Silikon und sind geruchs- und geschmacksneutral. Änderungen der Farben vorbehalten.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Mit Freeflow Saugerschild und trendigem Design.

Maximale Luftzirkulation für sensible Haut

  • 6 bis 18 Monate

Sicherheitsring

Sicherheitsring

Für ein leichtes Entfernen des Philips Avent Schnullers zu jeder Zeit

Kiefergerecht geformter, symmetrischer Silikonsauger

Kiefergerecht geformter, symmetrischer Silikonsauger

Die flachen, tropfenförmigen und symmetrischen Philips Avent Sauger, die die natürliche Entwicklung von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch Ihres Babys berücksichtigen, auch wenn der Schnuller verkehrt herum im Mund liegt.

Benutzerfreundliche Silikonsauger

Benutzerfreundliche Silikonsauger

Der Philips Avent Silikonsauger ist geschmacks- und geruchsneutral und wird daher von Ihrem Baby leichter angenommen. Das Silikon ist glatt, transparent, einfach zu reinigen und wird nicht klebrig. Der Sauger ist stabil, langlebig, form- und farbfest.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

5.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

02/12/2013

France

France

Ce produit est pratique

Ma fille utilise ces sucettes depuis ces 6 mois. Elles sont juste pratiques. Elles ne marquent pas sur la peau pour les enfants qui bavent beaucoup et ne sentent pas. L'anneau permet une préhension facile pour le bébé qui joue avec et peut la mettre et l'enlever à sa convenance. Les couleurs sont très sympa. Excellent produit que je recommande à tous ceux qui cherchent des sucettes de bonnes qualités.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF133/32 Sucettes aérées Tendance verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF133/32 Sucettes aérées Tendance verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 