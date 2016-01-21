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Für mehr Komfort
6 bis 18 Monate
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen Ihres Babys während des Wachstums anpasst.
Sie können darauf vertrauen, dass das Wohlbefinden Ihres Kindes in guten Händen ist. Dieser Schnuller wurde in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien hergestellt.*
Mit unseren Sicherheitsringen können Sie den Schnuller Ihres Babys jederzeit einfach entfernen. Sogar kleine Hände können danach greifen!
4.8
von 5
168
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
TomBee
21/01/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Funktioniert genauso, wie erwartet !
[Employee of philipsglobal] Der Artikel war ein Wunsch meiner Tochter für den ersten Nachwuchs. Sie hatte bereits von vielen Gleichgesinnten gehört, dass die Philips Babypalette bei den "Nutzern" sehr gut ankommt, daher hatte ich ihr zu Weihnachten fast das "komplette Programm" incl Babyphone "mit Sterrnenhimmel" geschenkt. Die Flaschen kommen erst in 3 Monaten zum Einsatz, die "Suts" (dänisch Schnuller) hingegen sind dafür täglich mit grossem Erfolg im Gebrauch.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF170/22 Klassischer Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF170/22 Klassischer Schnuller verfasst
shoko_87
11/08/2021
Italia
Verifizierter Käufer
Prodotto eccellente
I ciucci e i biberon avent sono belli, pratici da pulire e disinfettare, non deformano il palato del bambino…la mia piccolina li adorava e non ne usava altri modelli
Vorteile
Estetica e facilità di pulizia
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF169/48 Succhietto Classic verfasst
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TsJack
19/05/2021
Nederland
Goede speen
Fijne spenen die onze zoon wel pakt (de air soft zijn blijkbaar te ruw na deze).
Vorteile
Handig kapje
Nachteile
Je kunt de kleur niet kiezen. De Roze zijn echt te meisje voor ons.
Diese Bewertung wurde für SCF169/34 Classic-fopspeen verfasst
Diese Bewertung wurde für SCF169/34 Classic-fopspeen verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Die weltweit führende Schnullermarke
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.
Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.
Hersteller des Jahres 2014