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Eingestellt
Einteiliger Schnuller aus Silikon
3 bis 18 Monate
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
Ärzte vertrauen darauf, Neugeborene damit beruhigen zu können. Soothies werden in den Krankenhäusern der USA eingesetzt.*
Der Soothie unterscheidet sich von unseren anderen Schnullern. Durch seine einzigartige Form kannst du den Sauger mit zwei Fingern halten und deinem Baby beim Saugen helfen, sodass du eine enge Bindung zu deinem Baby aufbaust.
Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen deines Babys während des Wachstums anpasst.
4.1
von 5
21
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
25/10/2020
Deutschland
Einfach nur Top
Meine kleine lieb die schnullis. Hat sie seid Geburt an :)
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Diese Bewertung wurde für SCF194/04 Soothie Schnuller verfasst
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tedy90
28/06/2020
Deutschland
Soothie
Wir haben den Soothie von Geburt an. Mein Sohn nimmt nur diesen Schnuller.
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Selena020
19/03/2021
Österreich
Der einzige Schnuller, den meine Tochter nimmt
Wir haben ja sehr viele Schnuller gekauft, und jeden hat unsere Tochter ausgespuckt. Da die kleine aber immer an Mamas Busen zur Beruhigung hin, war die Erleichterung groß, dass sie disen Schnuller nimmt
Vorteile
Nicht zu lang, deshalb würgt es die kleine nicht
Nachteile
Finde ich keinen
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.
Die weltweit führende Schnullermarke
Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.
Der Soothie ist genau so geformt wie der Schnuller und ist aus dem gleichen Material hergestellt wie das Modell aus den USA. Nur das Schnullerschild ist anders geformt.