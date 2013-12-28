ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Weiche Trinkschnäbel
  • Weiche Trinkschnäbel

Eingestellt

Philips AventWeiche Trinkschnäbel

SCF246/00

2.3
| (7) Bewertungen
Weiche Trinkschnäbel
Die Philips Avent Becher mit weichen Trinkschnäbeln SCF246/11 eignen sich für empfindliches Zahnfleisch und sind ideal geeignet für den Übergang vom Stillen oder von der Flasche zu einem richtigen Trinkbecher. Sie sind leicht zu reinigen und ermöglichen einfaches, tropffreies Trinken.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Kompatible Produkte
Becher mit Trinkschnabel

Becher mit Trinkschnabel

SCF551/03

Becher mit Trinkschnabel

Becher mit Trinkschnabel

SCF551/05

Trinkschnabel für eine einfache Umstellung von Flasche auf Becher

Weiche Trinkschnäbel

  • ab dem 6. Monat

Sanft zum Zahnfleisch

Der weiche Trinkschnabel ist sanft zum Zahnfleisch.

Patentiertes tropffreies Ventil

Einfaches Trinken, einfache Reinigung

Kompatibel mit Philips Avent Flaschen und Bechern

Alle Philips Avent Flaschen und Becher sind kompatibel, mit Ausnahme der Glasflaschen und der Erwachsenen-Trinklernbecher/Mein erster Becher für große Kinder. So können Sie Produkte zum perfekten Becher für die individuelle Entwicklung Ihres Kindes zusammenstellen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.3

von 5

7

Bewertungen

3

28/12/2013

Deutschland

Deutschland

sehr zufrieden

Ich habe viele Flachen und Sauger ausprobiert. Erst als ich diesen Trinkschnabel meiner Tochter anbot akzeptierte sie Flüssigkeit aus der Flasche :o)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel verfasst

13/08/2014

Suisse

Suisse

bon

Enfin un bec qui convient plus ou moins à mes enfants

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF246/11 Becs souples verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF246/11 Becs souples verfasst

23/01/2014

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Produkt mit ein bisschen Einschränkung

An sich ist das Produkt echt super. Was ich absolut Schade finde, ist dass das Produkt sich ganz schnell verfärbt. Hatte meinen Sohn einen Brokkoli Brei gegeben. Sofort hat sich der Trinkschnabel grün verfärbt. Echt Schade!!! Hätte von Phillips bessere Qualität erwartet

Diese Bewertung wurde für SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel verfasst

Diese Bewertung wurde für SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 