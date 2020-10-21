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Philips AventStilleinlagen

SCF254/24

4.7

| (128) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.

Ultra-Komfort und Sicherheit

Die Philips Avent Einweg-Stilleinlagen unterstützen Sie beim Stillen. Die wabenförmige Struktur, der ultradünne und saugfähige Kern sowie das auslaufsichere und atmungsaktive Design sorgen dafür, dass Sie sich Tag und Nacht trocken und wohl fühlen.

Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

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Ultra-Komfort und Sicherheit

  • Einweg-Stilleinlagen

Wabenförmige oberste Lage

Wabenförmige oberste Lage

Die wabenförmige oberste Lage fühlt sich weich und angenehm auf der Haut an.

Ultrasaugfähiges Material und dreilagiger Kern

Ultrasaugfähiges Material und dreilagiger Kern

Der ultrasaugfähige Kern absorbiert Feuchtigkeit und hält die Haut Tag und Nacht trocken.

Auslaufsichere und atmungsaktive Außenschicht

Die Außenschicht ist auslaufsicher – für trockene Kleidung und ein atmungsaktives Gefühl.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.7

von 5

128

Bewertungen

98%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

21/10/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Gute Material

Angenehm zu tragen, aus gute Material und gute Qualität

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF254/24 Stilleinlagen verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF254/24 Stilleinlagen verfasst

28/09/2018

Deutschland

Deutschland

Super stilleinlagen

Sie sind so super. Benutz keine anderen mehr. Sie sind schön dünn und schön groß. Die Brust bleibt trocken. Sind sehr saugfähig. Allerdings ist es nun schön öfters passiert das der Klebstreifen sich schlecht abziehen lässt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF254/61 Stilleinlagen verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF254/61 Stilleinlagen verfasst

17/12/2021

Norge

Norge

Veldig gode ammeinnlegg!

Disse ammeinnleggene er veldig gode! De er behagelige å ha på, og de holder godt på lekkasjer. Det er også et stort pluss at det er to tape på som gjør at de henger bedre på klær. Eneste minus er at de er pakket enkeltvis, selvom det er greit hvis man har de med seg i baggen

Vorteile

Behagelig

Nachteile

Pakket in enkeltvis

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF254/61 Ammeinnlegg verfasst

Datum der Verwendung 2020-11-17

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF254/61 Ammeinnlegg verfasst

Datum der Verwendung 2020-11-17

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 