ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Überall und jederzeit aufwärmen
  • Überall und jederzeit aufwärmen
  • Überall und jederzeit aufwärmen
  • Überall und jederzeit aufwärmen
  • Überall und jederzeit aufwärmen
  • Überall und jederzeit aufwärmen

Eingestellt

Philips AventFlaschenwärmer für unterwegs

SCF256

3.9
| (43) Bewertungen | 82% empfehlen dieses Produkt.
Überall und jederzeit aufwärmen
In Situationen, in denen Sie Ihr Baby unterwegs füttern müssen, ermöglicht es Ihnen der Flaschenwärmer, Milch überall und jederzeit aufzuwärmen. Gekochtes Wasser bleibt in der Thermo-Flasche bis zu 6 Stunden lang warm, und Flaschen können damit innerhalb von 2,5 Minuten aufgewärmt werden.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Überall und jederzeit aufwärmen

  • Wärmt Milch unterwegs auf

  • Wärmt schnell auf

  • Schutzdeckel für Becher

  • Erwärmt auch Babynahrung

Thermo-Flaschenwärmer für warme Milch unterwegs

Keine Stromversorgung erforderlich. Dies ist der Flaschenwärmer, den Sie überallhin mitnehmen können. Das kochende Wasser in der Thermo-Flasche bleibt bis zu 6 Stunden heiß und kann verwendet werden, um mehrere Flaschen aufzuwärmen.

Erwärmt Fläschchen in nur 2,5 Minuten

Erwärmt Fläschchen in nur 2,5 Minuten

Der Flaschenwärmer kann 180 ml Milch in nur 2,5 Minuten* aufwärmen.

Deckel für einfaches Ausgießen

Deckel für einfaches Ausgießen

Mit dem Deckel für einfaches Ausgießen gibt es unterwegs kein Auslaufen. Er verfügt über eindeutige offene und geschlossene Positionen und ist einfach zu reinigen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.9

von 5

43

Bewertungen

82%

empfehlen dieses Produkt.

08/10/2019

Deutschland

Deutschland

Sehr empfehlenswert

Eines der besten Geschenke das wir zur Geburt unseres ersten Kindes bekommen haben. Wir benutzen seit Monaten täglich und würden es immer wieder kaufen. Praktisch auch neben dem Bett.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs verfasst

21/05/2019

Deutschland

Deutschland

Nur zu empfehlen

Ich würde es jeder Zeit wieder kaufen. Hält super lange warm

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs verfasst

06/08/2017

Deutschland

Deutschland

Super praktisch

Ich finde den Flaschenwärmer für unterwegs super praktisch und nehme ihn oft her. Das Wasser bleibt gut heiß und man ist damit komplett unabhängig, wenn das Fläschchen schnell erwärmt werden muss - kein lästiges nach heißem Wasser fragen im Restaurant.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Mit einer 180 ml Flasche bei einer Temperatur von 20 °C

  2. Philips Avent Milchaufbewahrungsbeutel sowie Philips Avent 60 ml Flaschen können in diesem Flaschenwärmer nicht verwendet werden.