Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Support
SCF551/05
Können verfärbte Philips Avent Produktteile bedenkenlos verwendet werden?
Kann ich die Philips Avent Produkte sterilisieren?
Kann ich dieses Produkt in der Mikrowelle verwenden?
Ist das Produkt spülmaschinenfest?
Aus welchem Material werden die Becher hergestellt?
Ist mein Philips Avent Produkt BPA- und BPS-frei?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts