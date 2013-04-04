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Philips AventDreigeteilter Teller, Kinder ab 12 Mon.

SCF702/00

4

| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Für mehr Spaß beim Lernen und beim Essen

Dreigeteilter Philips Avent Teller SCF702/00 für die unterschiedlichen Entwicklungsstufen Ihres Kindes

Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Ein Teller, der speziell für Kleinkinder entworfen wurde

Für mehr Spaß beim Lernen und beim Essen

  • Weiß

Mit führender Kinderpsychologin entwickelt

Mit führender Kinderpsychologin entwickelt

0 % BPA

Mikrowellenfest

Technische Daten

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Bewertungen

100%

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3
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1

04/04/2013

France

France

excellent

L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur

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Diese Bewertung wurde für SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et + verfasst

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04/04/2013

France

France

Verifizierter Käufer

excellent

L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur

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17/08/2012

Italia

Italia

I piattini hanno caratteristiche buone e si adattano ai diversi cibi

I piattini si adattano ai diversi cibi, il bimbo è incuriosito dai colori ma non troppo distratto dalle immagini, in tale modo è stimolato a mangiare senza di stazioni. Il prodotto migliore è il piattino diviso in tre perchè è ottimi per proporre il piatto unico con le portanze divise.non ne posso piû fare a meno, in queso modo il bimbo ha imparato a mangiare l secondo, formaggio e verdure!

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Diese Bewertung wurde für SCF702/01 Divisore per piatto (12m+) verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 