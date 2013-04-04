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Eingestellt
Für mehr Spaß beim Lernen und beim Essen
Dreigeteilter Philips Avent Teller SCF702/00 für die unterschiedlichen Entwicklungsstufen Ihres Kindes
Weiß
4.0
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
CoPo
04/04/2013
France
excellent
L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et + verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et + verfasst
pookie
04/04/2013
France
Verifizierter Käufer
excellent
L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et + verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Laura
17/08/2012
Italia
I piattini hanno caratteristiche buone e si adattano ai diversi cibi
I piattini si adattano ai diversi cibi, il bimbo è incuriosito dai colori ma non troppo distratto dalle immagini, in tale modo è stimolato a mangiare senza di stazioni. Il prodotto migliore è il piattino diviso in tre perchè è ottimi per proporre il piatto unico con le portanze divise.non ne posso piû fare a meno, in queso modo il bimbo ha imparato a mangiare l secondo, formaggio e verdure!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF702/01 Divisore per piatto (12m+) verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.