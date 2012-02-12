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Eingestellt
Praktisch für Mahlzeiten unterwegs
Das Philips Avent Set zum Füttern für unterwegs verfügt über einen großen unterteilten Teller, zwei kleine abnehmbare Becher, einen integrierten Fütterlöffel sowie über eine Saugmatte gegen Kleckern. Somit ist es für jede Mutter der perfekte Begleiter für unterwegs.
Reiseset
Das Philips Avent Set zum Füttern für unterwegs verfügt über einen großen unterteilten Teller mit Deckel, zwei kleinen abnehmbaren einzelnen Bechern mit Deckeln, die sich perfekt für Snacks und kleinere Portionen eignen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Tiache93
12/02/2012
France
parfait pour le transport.
Très pratique très ludique et pas trop enombrante. La ventouse est le détail qui fait la différence.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+ verfasst
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Diese Bewertung wurde für SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+ verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.